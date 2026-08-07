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PPK reaparece y opina sobre indulto a Alejandro Toledo: "Creo que no debe morir en la cárcel"

El exmandatario respaldó el pedido de gracia presidencial de Toledo y consideró que su estado de salud justifica que pueda continuar su tratamiento fuera de prisión.

PPK opinó sobre insulto a Toledo | Composición: LR.
PPK opinó sobre insulto a Toledo | Composición: LR.
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El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció sobre el pedido de indulto presentado por el también exmandatario Alejandro Toledo. PPK, quien estuvo tiempo atrás bajo arresto domiciliario por el caso Odebrecht, consideró que el estado de salud de Toledo amerita que se le otorgue la gracia presidencial.

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"Yo le di una medida de gracia a Alberto Fujimori. Con malas consecuencias para mí, pero yo, en la campaña del 2016, ya hablaba de que no podía estar tanto tiempo en la cárcel con un cáncer. Eso fue una iniciativa mía. (…) Yo creo que Toledo no debe morir en la cárcel. Él podría irse a su casa en Camacho", indicó el expresidente en RPP.

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Como se sabe, PPK mantuvo una relación política con Alejandro Toledo. El exlíder del extinto partido Peruanos por el Kambio fue ministro de Economía durante el gobierno de Toledo.

Toledo ha presentado un pedido de gracia presidencial alegando que padece un cuadro de depresión y ansiedad. La decisión ahora corresponde al Gobierno de Keiko Fujimori y a la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

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Toledo envió mensaje a Fujimori

El último domingo, Alejandro Toledo envió un mensaje a la presidenta Keiko Fujimori para solicitarle que acelere el trámite de su pedido de gracia presidencial y pueda salir de prisión.

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"Le pido a la señora Keiko Fujimori que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que, por favor, acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel", declaró en el programa Sin Rodeos.

Además de la ansiedad y depresión que asegura padecer, el expresidente detalló que también tiene cáncer y serios problemas cardiacos. Toledo señaló que, de aprobarse su pedido de indulto, continuará su tratamiento médico en el centro correspondiente.

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