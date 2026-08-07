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La Bella Luz regresa a los escenarios con concierto en Tarapoto tras nuevo liderazgo de Óscar Junior

La Bella Luz vuelve a los escenarios con Óscar Junior al frente y ofrecerá un concierto gratuito en Tarapoto tras la grave denuncia que golpeó a la agrupación. En su llegada a la ciudad prometieron un show renovado.

La Bella Luz se presentará en el aniversario de Tarapoto. Foto: composición LR/Facebook/Week and Tarapoto
La Bella Luz se presentará en el aniversario de Tarapoto. Foto: composición LR/Facebook/Week and Tarapoto
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La Bella Luz regresa a los escenarios este 7 de agosto para participar en las celebraciones por el aniversario 244 de Tarapoto, luego de haber postergado algunas de sus presentaciones tras el escándalo que golpeó a la agrupación de cumbia. El concierto será el primero de Óscar Junior como líder de la orquesta, luego de que su padre, Óscar Custodio, dejara el liderazgo tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez.

El cantante de 22 años llegó durante la tarde a Tarapoto y se presentó junto a los integrantes de la orquesta en una conferencia previa al concierto. El popular ‘Senderito’ aseguró estar optimista por el reencuentro con el público y pidió respaldo para la agrupación.

La Bella Luz

Orquesta La Bella Luz. Foto: Facebook/Week and Tarapoto

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La Bella Luz se presenta gratis en Tarapoto por su aniversario

La orquesta de cumbia ofrecerá este 7 de agosto un concierto completamente gratuito. El espectáculo se realizará en el Centro de Innovación Tecnológica de Tarapoto, en San Martín, donde La Bella Luz volverá a encontrarse con sus seguidores después de la pausa en sus presentaciones.

Óscar Junior llegó a la ciudad acompañado por los integrantes de La Bella Luz y participó en una conferencia previa al espectáculo. “El público de Tarapoto es muy alegre, siempre nos ha recibido de la mejor manera y bueno, hoy día hemos venido porque mucha gente nos ha estado escribiendo, nos ha estado llamando, diciendo que vengamos y bueno, aquí estamos para celebrar los 244 aniversarios de mi linda gente de Tarapoto”, afirmó para un medio local.

El nuevo líder de la orquesta aseguró que la agrupación prepara un espectáculo para sus seguidores y prometió mantener el nivel de sus anteriores presentaciones. “Vamos a empezar con un buen show a uno, como lo hemos hecho durante estos últimos años y nada, no lo vamos a defraudar, mucha gente que repente que venga, que venga a ver toda la hermosa orquesta de La Bella Luz”, manifestó.

La Bella Luz

óscar Junior de La Bella Luz. Foto: Facebook/Week and Tarapoto

PUEDES VER: Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

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Óscar Junior pide apoyo para La Bella Luz tras polémica

Durante su encuentro con los medios en Tarapoto, Óscar Junior también se refirió a la situación que atraviesa La Bella Luz después de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez, quien se desempeñaba como director musical de la agrupación.

‘Senderito’ pidió a los seguidores continuar respaldando a la orquesta y remarcó que no todos sus integrantes deberían verse afectados por las acciones de una sola persona. “Solamente les pido a todos ustedes que nos sigan apoyando como lo han venido haciendo, sé que, como les dije, por una persona que comete el error no vamos a pagar todos nosotros. Entonces solamente decirles a todos ustedes que nos sigan apoyando”, afirmó.

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