Benjamin Evan Ainsworth: “Leer personajes moralmente ambiguos nunca es blanco o negro ni simple”

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Benjamin Evan Ainsworth, a sus 17 años, es una de las figuras más jóvenes de Hollywood y por estos días lo vemos como el príncipe Daeron Targaryen en La casa del dragón (House of the Dragon).

Antes de ingresar al elenco, el actor ya era un admirador del universo creado por George R. R. Martin. Basada en el libro Fuego y Sangre, es una precuela de la serie que fue en un momento la más popular del mundo: Juego de tronos (Game of Thrones). Ambientada 200 años antes, La casa del dragón se desarrolla durante el reinado del rey Viserys I Targaryen (Paddy Considine).

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Es una historia sobre el poder y Daeron Targaryen aparece, al inicio, siguiendo las órdenes de su tío Ormund Hightower (James Norton) a modo de supervivencia. Sin embargo, pronto sufre un intento de asesinato. “Por mi experiencia, poder actuar junto a actores increíbles y leer personajes moralmente ambiguos nunca es blanco o negro ni simple”, responde a La República.

Benjamin Evan Ainsworth se conecta una tarde por Zoom desde el Reino Unido para el junket promocional, en entrevistas de seis minutos con cada medio de comunicación. El actor considera que la complejidad de los personajes es una de las cosas que atrapó a la audiencia y a él mismo. “Siempre hay diferentes capas y formas multifacéticas de ver a las personas. Y he disfrutado mucho, especialmente la relación entre Daeron y Ormund, todos los detalles retorcidos e intrincados del guion, y luego poder actuar junto a James Norton, quien hace que Ormund cobre vida de una manera tan fluida, caótica e impredecible. Hay algo increíble en poder observarlo y seguirlo durante una toma, así que sí, ha sido genial”.

El primer rol principal que tuvo fue en la serie The Haunting of Bly Manor (2020) y acaban de anunciar que interpretará a Link en la película de acción real de Legend of Zelda. Este domingo se transmite el último episodio de la temporada 3 de La casa del dragón.

¿Cuál es el mayor desafío de unirse a una producción que ya tiene historia con temporadas exitosas?

Me siento muy agradecido de formar parte de la serie. Ya era un gran admirador, un gran fan de Game of Thrones, y también de House of the Dragon, como espectador. Así que audicionar y estar aquí ahora, un año y medio después, es bastante surrealista y algo por lo que estoy muy agradecido. Y sí, creo que podría haber sido un poco intimidante, incluso aterrador, unirme a semejante legado, pero como todos fueron tan acogedores — recuerdo que todos fueron muy amables conmigo esos primeros días— me sentí como si me uniera a un equipo y a un grupo. Así que ha sido genial.

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Esta también es una serie sobre una familia y tu personaje parece representar el lado bueno de ella. ¿Crees que eso cambiará con el tiempo? ¿Qué es lo que más te identifica con él?

Interesante. Creo que su conexión con Tessarion (la dragona conocida como ‘La Reina Azul’) es la más pura. Con Tessarion puede ser él mismo sin reservas, sin ocultar ni disimular ninguna emoción ni intención. Es ahí cuando más me siento conectado con Daeron. Pero no sé, creo que su búsqueda de identidad se relaciona con mi propia experiencia. Tengo 17 años, casi 18, y estoy a punto de comenzar mi último año de bachillerato, así que siento que mi vida está a punto de experimentar un cambio bastante drástico. Ver cómo Daeron, al poder explorar cómo se ha visto inmerso en una situación diferente — aunque su situación sea más oscura que la que me espera en muchos sentidos — esa similitud es bastante interesante y divertida de analizar.

Antes de finalizar, ¿qué significa este personaje para tu carrera de cara a las próximas producciones?

Significa muchísimo porque, ya sabes, creo que todo esto tiene mucho que ver con la suerte, y tengo la gran suerte de contar con gente brillante a mi lado, como mis padres, Sarah Arrington, mi profesora de interpretación con la que he trabajado continuamente desde que empecé como actor. Todos los equipos... poder explorar un personaje como este e interactuar con gente como Jim Clay, Ryan Condal, los directores, gente de primer nivel en sus respectivos campos... simplemente experimentarlo, verlos trabajar, es realmente increíble. Y lo que significa para el futuro, la verdad es que no lo sé, pero me encanta, me encanta actuar, así que espero poder seguir haciéndolo.❖