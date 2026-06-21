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Inti Raymi 2026: dónde alojarte en Cusco y el Valle Sagrado para vivir la Fiesta del Sol

La celebración más emblemática del calendario cusqueño vuelve a convocar a viajeros de distintas partes del país y del extranjero. Con alta demanda prevista, estas son algunas alternativas para hospedarse durante las festividades.

Inti Raymi 2026: dónde alojarte en Cusco y el Valle Sagrado para vivir la Fiesta del Sol
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Cada 24 de junio, el Inti Raymi convierte a Cusco en uno de los destinos más visitados del país. La representación de esta ceremonia ancestral reúne a miles de turistas nacionales y extranjeros y recorre tres escenarios emblemáticos: el Qorikancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán.

Con la alta demanda de hospedaje que suele registrarse durante esas fechas, la ubicación y el tipo de experiencia que busca cada viajero pueden ser factores clave al momento de reservar. Estas son algunas alternativas entre el centro histórico de Cusco y el Valle Sagrado.

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Palacio del Inka, A Luxury Collection Hotel (Cusco)

Ubicado a pocos metros del Qorikancha, uno de los puntos principales del Inti Raymi, este hotel funciona en una casona histórica vinculada al antiguo entorno del Templo del Sol. Conserva elementos arquitectónicos coloniales y espacios decorados con arte cusqueño.

Entre sus servicios incluye habitaciones con calefacción, área de spa y asistencia para la aclimatación a la altura. También cuenta con un restaurante enfocado en cocina peruana.

Ubicación: Plazoleta Santo Domingo 259, Cusco.

Tambo del Inka, A Luxury Collection Resort & Spa (Valle Sagrado)

Situado en Urubamba, junto al río del mismo nombre, aparece como una opción para quienes buscan combinar la asistencia al Inti Raymi con recorridos por el Valle Sagrado y una eventual conexión hacia Machu Picchu.

El hotel incorpora una estación de tren privada y servicios orientados a estancias más largas, además de áreas de descanso y gastronomía basada en productos locales.

Ubicación: Avenida Ferrocarril s/n, Urubamba.

Belmond Hotel Monasterio (Cusco)

Instalado en una construcción histórica levantada sobre antiguos muros incas, este alojamiento se encuentra a corta distancia de la Plaza de Armas, otro de los escenarios centrales del Inti Raymi.

Además del componente patrimonial del edificio, ofrece actividades vinculadas a la gastronomía y la cultura local.

Ubicación: Calle Palacios 136, centro histórico de Cusco.

JW Marriott El Convento Cusco

Este hotel opera sobre el antiguo Convento de San Agustín y durante su construcción fueron hallados restos arqueológicos que hoy forman parte del espacio.

Está ubicado cerca de la Plaza de Armas y cuenta con servicios orientados a viajeros que permanecen varios días en la ciudad.

Ubicación: Centro histórico de Cusco, cerca de la Plaza de Armas.

Sonesta Hotel Cusco

Ubicado sobre la avenida El Sol, mantiene conexión rápida con el centro histórico y los puntos donde se desarrolla la festividad.

Entre sus servicios incluye habitaciones adaptadas al clima de altura y espacios de descanso para quienes planean jornadas extensas durante el Inti Raymi.

Ubicación: Calle Plazoleta Nazarenas 337, Cusco.

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