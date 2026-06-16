HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sociedad

Se acerca el Inti Raymi 2026: estas son las actividades programadas por las fiestas jubilares del Cusco

Conoce los eventos que realizará la ciudad imperial en los días previos a la esperada Fiesta del Sol. El cronograma incluye desfiles, danzas típicas y otras actividades tradicionales.

Cusco celebra las Fiestas Jubilares de junio 2026
Cusco celebra las Fiestas Jubilares de junio 2026 | Foto: Andina / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Cada año, Cusco celebra durante junio sus tradicionales Fiestas Jubilares con una serie de actividades para rendir homenaje a su inmenso legado histórico, cultural y ancestral. Como parte de estos eventos, el día 24 se desarrolla el Inti Raymi, la festividad inca más importante, que rinde culto al dios Sol en agradecimiento por las cosechas y para pedir vitalidad de cara al nuevo periodo.

Si bien esta emblemática celebración está cada vez más cerca, en los días previos la ciudad también presenta otros atractivos para residentes y turistas que llegan a la antigua capital del Imperio inca para disfrutar de sus tradiciones. A continuación, te presentamos el calendario de actividades programadas entre el miércoles 17 y el domingo 21 de junio por la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (EMUFEC) y la Municipalidad Provincial del Cusco.

TE RECOMENDAMOS

¡CONGRESO CONFORMADO! RESULTADOS FINALES Y JORGE NIETO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Oficial | Crean nueva universidad nacional que ofrecerá especialidades en Inteligencia Artificial, zootecnia y más

lr.pe

Calendario por Fiestas Jubilares en Cusco

Miércoles 17

  • Hora: 7.30 a. m.
  • Actividad: Exposición de maquetas, paneles fotográficos y juegos lúdicos de los parques, zonas y sitios arqueológicos de la región
  • Lugar: calle Marqués (Centro Histórico)
  • Organiza: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Actividad: Brindis por el Cusco
  • Lugar: patio del Convento de Santo Domingo (Qorikancha)
  • Organiza: Cámara de Comercio del Cusco

Jueves 18

  • Hora: 6.30 p. m.
  • Actividad: Brindis por el Cusco
  • Lugar: patio del Convento de Santo Domingo (Qorikancha)
  • Organiza: Cámara de Comercio del Cusco
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Actividad: Inauguración de la Expo Cusco Huancaro 2026
  • Lugar: campo ferial de Huancaro
  • Organiza: Gobierno Regional del Cusco
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Actividad: Ceremonia de saludo y ofrenda al sol: “Inti Yupaychay”
  • Lugar: explanada del Qorikancha
  • Organiza: Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Santa Rosa”

Viernes 19

  • Hora: 8.00 a. m.
  • Actividad: Expo Ch’ampa 2026 Experiencia, Cultura y Tradición
  • Lugar: campo ferial de la Universidad Nacional Tecnológica Túpac Amaru del Cusco
  • Organiza: Municipalidad Distrital de San Sebastián
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Actividad: Conservación preventiva del muro inca en la av. Arcopata - Santa Anta
  • Lugar: esquina de la av. Arcopata y cuesta de Santa Ana
  • Organiza: Gestión Cultural del barrio de Santa Ana - Patrimonio CREA PERÚ SAC
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Actividad: Concierto de música cusqueña
  • Lugar: Auditorio Casa Garcilaso (calle Heladeros)
  • Organiza: Centro Musical “Eleodoro Justiniano Flores”
  • Hora: 7.00 a. m.
  • Actividad: Concierto de gala de la Orquesta Sinfónica del Cusco - Ministerio de Cultura
  • Lugar: Sala INTI - Teatro Municipal “Daniel Estrada Pérez” (Mesón de la Estrella 149)
  • Organiza: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

Sábado 20

  • Hora: 8.30 a. m.
  • Actividad: Izamiento del pabellón nacional y de la bandera del Cusco
  • Lugar: Plaza Mayor del Cusco
  • Organiza: EMUFEC S. A.
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Actividad: Desfile de alegorías “Homenaje a Cusco”
  • Lugar: av. El Sol - Plaza Mayor del Cusco
  • Organiza: Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Actividad: Desfile con motivo de los 75 años del Colegio Emblemático “Inca Garcilaso de la Vega”
  • Lugar: Plaza Mayor del Cusco
  • Organiza: Colegio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 21

  • Hora: 9.00 a. m.
  • Actividad: Corso empresarial: las empresas saludan a la ciudad del Cusco
  • Lugar: av. El Sol - Plaza Mayor del Cusco
  • Organiza: EMUFEC S. A.
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Actividad: Fiesta olímpica incaica “Llaqtaman Kutiriq Raymi” (Ceremonia de retorno a los pueblos de origen)
  • Lugar: explanada del Establecimiento Penal de Varones - km 5.5, San Jerónimo
  • Organiza: Establecimiento Penal Cusco - Varones (INPE)
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Actividad: Ceremonia ritual “Apu Wanakawri” - Fundación del Qosqo
  • Lugar: cerro Apu Wanakawri, comunidad Khirkas
  • Organiza: I. E. “Alejandro Velasco Astete” de San Jerónimo
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Actividad: Amazonas de Cotabambas - Sur peruano, gala de orgullo y tradición en homenaje al Cusco
  • Lugar: Plaza Mayor del Cusco
  • Organiza: Asociación de Amazonas Oficiales de Cotatambas - Sur peruano - Cusco

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alcalde del Cusco anuncia reunión con el presidente José María Balcázar y lo invita al Inti Raymi

Alcalde del Cusco anuncia reunión con el presidente José María Balcázar y lo invita al Inti Raymi

LEER MÁS
Personajes inmortales: los artistas que darán vida a la pareja imperial del Inti Raymi en Cusco

Personajes inmortales: los artistas que darán vida a la pareja imperial del Inti Raymi en Cusco

LEER MÁS
Turista chileno se conmueve hasta las lágrimas al describir el Inti Raymi: “Tenemos mucho que aprender”

Turista chileno se conmueve hasta las lágrimas al describir el Inti Raymi: “Tenemos mucho que aprender”

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

Padre ayacuchano cede su Beca de estudio

LEER MÁS
Corte de agua hasta por 12 horas

Corte de agua hasta por 12 horas

LEER MÁS
Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

Universidad vuelve al proceso de licenciamiento

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vacaciones adelantadas: estos colegios cerrarán el año escolar 2026 antes que la mayoría, según Minedu

Vacaciones adelantadas: estos colegios cerrarán el año escolar 2026 antes que la mayoría, según Minedu

LEER MÁS
Adiós al efectivo: ATU prueba la tarjeta única que permitirá pagar buses de el 'Chino', La 50, Nueva América, Metropolitano y Metro con un solo medio

Adiós al efectivo: ATU prueba la tarjeta única que permitirá pagar buses de el 'Chino', La 50, Nueva América, Metropolitano y Metro con un solo medio

LEER MÁS
¡Sin agua por 13 horas! Corte del servicio afectará distritos de Lima este 17 y 18 de junio, según Sedapal

¡Sin agua por 13 horas! Corte del servicio afectará distritos de Lima este 17 y 18 de junio, según Sedapal

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 14 de junio: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Nueva ley incorpora a más profesores a la Carrera Pública Magisterial: conoce quiénes serán beneficiados y a qué escala ingresarán

Nueva ley incorpora a más profesores a la Carrera Pública Magisterial: conoce quiénes serán beneficiados y a qué escala ingresarán

LEER MÁS
Condenan a exfuncionarios de la Municipalidad de San Borja por favorecer a empresa en licitación de limpieza

Condenan a exfuncionarios de la Municipalidad de San Borja por favorecer a empresa en licitación de limpieza

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025