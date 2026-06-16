Se acerca el Inti Raymi 2026: estas son las actividades programadas por las fiestas jubilares del Cusco

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Cada año, Cusco celebra durante junio sus tradicionales Fiestas Jubilares con una serie de actividades para rendir homenaje a su inmenso legado histórico, cultural y ancestral. Como parte de estos eventos, el día 24 se desarrolla el Inti Raymi, la festividad inca más importante, que rinde culto al dios Sol en agradecimiento por las cosechas y para pedir vitalidad de cara al nuevo periodo.

Si bien esta emblemática celebración está cada vez más cerca, en los días previos la ciudad también presenta otros atractivos para residentes y turistas que llegan a la antigua capital del Imperio inca para disfrutar de sus tradiciones. A continuación, te presentamos el calendario de actividades programadas entre el miércoles 17 y el domingo 21 de junio por la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (EMUFEC) y la Municipalidad Provincial del Cusco.

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Calendario por Fiestas Jubilares en Cusco

Miércoles 17

Hora: 7.30 a. m.

Actividad: Exposición de maquetas, paneles fotográficos y juegos lúdicos de los parques, zonas y sitios arqueológicos de la región

Lugar: calle Marqués (Centro Histórico)

Organiza: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

Hora: 6.30 p. m.

Actividad: Brindis por el Cusco

Lugar: patio del Convento de Santo Domingo (Qorikancha)

Organiza: Cámara de Comercio del Cusco

Jueves 18

Hora: 6.30 p. m.

Actividad: Brindis por el Cusco

Lugar: patio del Convento de Santo Domingo (Qorikancha)

Organiza: Cámara de Comercio del Cusco

Hora: 12.00 p. m.

Actividad: Inauguración de la Expo Cusco Huancaro 2026

Lugar: campo ferial de Huancaro

Organiza: Gobierno Regional del Cusco

Hora: 7.30 p. m.

Actividad: Ceremonia de saludo y ofrenda al sol: “Inti Yupaychay”

Lugar: explanada del Qorikancha

Organiza: Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Santa Rosa”

Viernes 19

Hora: 8.00 a. m.

Actividad: Expo Ch’ampa 2026 Experiencia, Cultura y Tradición

Lugar: campo ferial de la Universidad Nacional Tecnológica Túpac Amaru del Cusco

Organiza: Municipalidad Distrital de San Sebastián

Hora: 9.00 a. m.

Actividad: Conservación preventiva del muro inca en la av. Arcopata - Santa Anta

Lugar: esquina de la av. Arcopata y cuesta de Santa Ana

Organiza: Gestión Cultural del barrio de Santa Ana - Patrimonio CREA PERÚ SAC

Hora: 7.00 p. m.

Actividad: Concierto de música cusqueña

Lugar: Auditorio Casa Garcilaso (calle Heladeros)

Organiza: Centro Musical “Eleodoro Justiniano Flores”

Hora: 7.00 a. m.

Actividad: Concierto de gala de la Orquesta Sinfónica del Cusco - Ministerio de Cultura

Lugar: Sala INTI - Teatro Municipal “Daniel Estrada Pérez” (Mesón de la Estrella 149)

Organiza: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco

Sábado 20

Hora: 8.30 a. m.

Actividad: Izamiento del pabellón nacional y de la bandera del Cusco

Lugar: Plaza Mayor del Cusco

Organiza: EMUFEC S. A.

Hora: 9.00 a. m.

Actividad: Desfile de alegorías “Homenaje a Cusco”

Lugar: av. El Sol - Plaza Mayor del Cusco

Organiza: Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco

Hora: 11.00 a. m.

Actividad: Desfile con motivo de los 75 años del Colegio Emblemático “Inca Garcilaso de la Vega”

Lugar: Plaza Mayor del Cusco

Organiza: Colegio Inca Garcilaso de la Vega

Domingo 21

Hora: 9.00 a. m.

Actividad: Corso empresarial: las empresas saludan a la ciudad del Cusco

Lugar: av. El Sol - Plaza Mayor del Cusco

Organiza: EMUFEC S. A.

Hora: 9.00 a. m.

Actividad: Fiesta olímpica incaica “Llaqtaman Kutiriq Raymi” (Ceremonia de retorno a los pueblos de origen)

Lugar: explanada del Establecimiento Penal de Varones - km 5.5, San Jerónimo

Organiza: Establecimiento Penal Cusco - Varones (INPE)

Hora: 11.00 a. m.

Actividad: Ceremonia ritual “Apu Wanakawri” - Fundación del Qosqo

Lugar: cerro Apu Wanakawri, comunidad Khirkas

Organiza: I. E. “Alejandro Velasco Astete” de San Jerónimo

Hora: 2.00 p. m.

Actividad: Amazonas de Cotabambas - Sur peruano, gala de orgullo y tradición en homenaje al Cusco

Lugar: Plaza Mayor del Cusco

Organiza: Asociación de Amazonas Oficiales de Cotatambas - Sur peruano - Cusco

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