Se acerca el Inti Raymi 2026: estas son las actividades programadas por las fiestas jubilares del Cusco
Conoce los eventos que realizará la ciudad imperial en los días previos a la esperada Fiesta del Sol. El cronograma incluye desfiles, danzas típicas y otras actividades tradicionales.
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Cada año, Cusco celebra durante junio sus tradicionales Fiestas Jubilares con una serie de actividades para rendir homenaje a su inmenso legado histórico, cultural y ancestral. Como parte de estos eventos, el día 24 se desarrolla el Inti Raymi, la festividad inca más importante, que rinde culto al dios Sol en agradecimiento por las cosechas y para pedir vitalidad de cara al nuevo periodo.
Si bien esta emblemática celebración está cada vez más cerca, en los días previos la ciudad también presenta otros atractivos para residentes y turistas que llegan a la antigua capital del Imperio inca para disfrutar de sus tradiciones. A continuación, te presentamos el calendario de actividades programadas entre el miércoles 17 y el domingo 21 de junio por la Empresa Municipal de Festejos del Cusco (EMUFEC) y la Municipalidad Provincial del Cusco.
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Calendario por Fiestas Jubilares en Cusco
Miércoles 17
- Hora: 7.30 a. m.
- Actividad: Exposición de maquetas, paneles fotográficos y juegos lúdicos de los parques, zonas y sitios arqueológicos de la región
- Lugar: calle Marqués (Centro Histórico)
- Organiza: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco
- Hora: 6.30 p. m.
- Actividad: Brindis por el Cusco
- Lugar: patio del Convento de Santo Domingo (Qorikancha)
- Organiza: Cámara de Comercio del Cusco
Jueves 18
- Hora: 6.30 p. m.
- Actividad: Brindis por el Cusco
- Lugar: patio del Convento de Santo Domingo (Qorikancha)
- Organiza: Cámara de Comercio del Cusco
- Hora: 12.00 p. m.
- Actividad: Inauguración de la Expo Cusco Huancaro 2026
- Lugar: campo ferial de Huancaro
- Organiza: Gobierno Regional del Cusco
- Hora: 7.30 p. m.
- Actividad: Ceremonia de saludo y ofrenda al sol: “Inti Yupaychay”
- Lugar: explanada del Qorikancha
- Organiza: Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Santa Rosa”
Viernes 19
- Hora: 8.00 a. m.
- Actividad: Expo Ch’ampa 2026 Experiencia, Cultura y Tradición
- Lugar: campo ferial de la Universidad Nacional Tecnológica Túpac Amaru del Cusco
- Organiza: Municipalidad Distrital de San Sebastián
- Hora: 9.00 a. m.
- Actividad: Conservación preventiva del muro inca en la av. Arcopata - Santa Anta
- Lugar: esquina de la av. Arcopata y cuesta de Santa Ana
- Organiza: Gestión Cultural del barrio de Santa Ana - Patrimonio CREA PERÚ SAC
- Hora: 7.00 p. m.
- Actividad: Concierto de música cusqueña
- Lugar: Auditorio Casa Garcilaso (calle Heladeros)
- Organiza: Centro Musical “Eleodoro Justiniano Flores”
- Hora: 7.00 a. m.
- Actividad: Concierto de gala de la Orquesta Sinfónica del Cusco - Ministerio de Cultura
- Lugar: Sala INTI - Teatro Municipal “Daniel Estrada Pérez” (Mesón de la Estrella 149)
- Organiza: Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco
Sábado 20
- Hora: 8.30 a. m.
- Actividad: Izamiento del pabellón nacional y de la bandera del Cusco
- Lugar: Plaza Mayor del Cusco
- Organiza: EMUFEC S. A.
- Hora: 9.00 a. m.
- Actividad: Desfile de alegorías “Homenaje a Cusco”
- Lugar: av. El Sol - Plaza Mayor del Cusco
- Organiza: Universidad Nacional de Arte “Diego Quispe Tito” del Cusco
- Hora: 11.00 a. m.
- Actividad: Desfile con motivo de los 75 años del Colegio Emblemático “Inca Garcilaso de la Vega”
- Lugar: Plaza Mayor del Cusco
- Organiza: Colegio Inca Garcilaso de la Vega
Domingo 21
- Hora: 9.00 a. m.
- Actividad: Corso empresarial: las empresas saludan a la ciudad del Cusco
- Lugar: av. El Sol - Plaza Mayor del Cusco
- Organiza: EMUFEC S. A.
- Hora: 9.00 a. m.
- Actividad: Fiesta olímpica incaica “Llaqtaman Kutiriq Raymi” (Ceremonia de retorno a los pueblos de origen)
- Lugar: explanada del Establecimiento Penal de Varones - km 5.5, San Jerónimo
- Organiza: Establecimiento Penal Cusco - Varones (INPE)
- Hora: 11.00 a. m.
- Actividad: Ceremonia ritual “Apu Wanakawri” - Fundación del Qosqo
- Lugar: cerro Apu Wanakawri, comunidad Khirkas
- Organiza: I. E. “Alejandro Velasco Astete” de San Jerónimo
- Hora: 2.00 p. m.
- Actividad: Amazonas de Cotabambas - Sur peruano, gala de orgullo y tradición en homenaje al Cusco
- Lugar: Plaza Mayor del Cusco
- Organiza: Asociación de Amazonas Oficiales de Cotatambas - Sur peruano - Cusco
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