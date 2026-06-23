HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

"Se inicia una época de abusos": figuras de la política rechazan aprobación de ley que blinda a policias y militares

Susel Paredes, Flor Pablo, Jaime Quito y Roberto Sánchez han sido algunas de las figuras que han criticado esta nueva ley aprobada.

Congreso aprobó ley que blinda a policias y militares | Composición: LR.
Congreso aprobó ley que blinda a policias y militares | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

La decisión del Congreso de aprobar en segunda votación la ley que permite que policías y militares sean juzgados solo en fueros de corte policial-militar ha generado diversas críticas de políticos nacionales.

Únete a nuestro canal de política y economía

Susel Paredes, congresista del Bloque Democrático Popular y candidata a alcaldesa de Lima, señaló que esta ley es una antesala de lo que se viene con un nuevo gobierno de Keiko Fujimori.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“El fujimorismo y sus aliados preparan la cancha para el nuevo fujimorato. Con trampas, a la fuerza, sin espacio para el disenso: esa es la Fuerza Popular que nos va a gobernar. Con las leyes aprobadas esta mañana se inicia una época de abusos y una tragedia para el país”

PUEDES VER: Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policias y militares sean procesados por la justicia ordinaria

lr.pe

Flor Pablo, congresista independiente, indicó que esta ley se une a la historia de actuaciones criticables de este Parlamento. Aseguró que esta iniciativa se suma a la lista de las denominadas “leyes procrimen”.

“He votado en contra porque creo firmemente que los delitos ordinarios deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria, no por el fuero militar policial. Incluso, presentamos una reconsideración para frenar esta medida, pero fue rechazada. Como ya ocurrió con otras leyes pro crimen y pro impunidad, el pacto congresal se ha impuesto con sus votos, con el fujimorismo a la cabeza. Que la ciudadanía sepa quiénes son los responsables de este atropello a la justicia y a los derechos de los peruanos”

PUEDES VER: Roberto Sánchez: “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”

lr.pe

Roberto Sánchez, todavía candidato presidencial de Juntos por el Perú, calificó la ley de “lamentable” y aseguró que no existe respaldo para esta iniciativa.

“Estan garantizando la cancha. Keiko Fujimori ya esta gobernando, este es el Gobierno parlamentario de la señora K. Realmente es una verguenza”, indicó.

Jaime Quito, también congresista y electo senador por Juntos por el Perú, mantuvo críticas al proyecto y señaló que es parte de una constante del Congreso por criminalizar la protesta ciudadana.

“Tenemos una mayoría congresal en contra de los derechos humanos. Les han dado la ley del gatillo fácil, esto beneficia unicamente a quienes tienen las armas, para resguardar la vida de los ciudadanos, para que sigan en contra de la ciudadanía. Rechazamos este accionar del Congreso, que amplía la legislatura solo para estas leyes nefastas. Creen que tendrán un gobierno con dictadura perfecta e intervención de todas las instituciones. Pero aquí, se equivocan, porque hay un pueblo que determina y decide”, indicó.

PUEDES VER: JEE rechaza lista de Renovación Popular por elección de López Aliaga como senador: le dan dos días para subsanar

lr.pe

Excongresistas también rechazaron medida

Fuera del Parlamento, distintas figuras políticas también expresaron críticas tras la aprobación de la iniciativa. Indira Huilca, virtual diputada por Ahora Nación, afirmó que la norma abriría la puerta a la impunidad frente a casos de abuso policial.

"Ahora podrán agredir, matar y cometer cualquier delito, y serán protegidos por el fuero militar y policial. Responsabilizo a Keiko Fujimori por esta medida inconstitucional y por las consecuencias nefastas que originará. Invoco a fiscales, jueces y a todo funcionario honesto a desconocer esta norma espuria. Quien pisotea el Estado de derecho para ejercer el poder no tiene ninguna legitimidad para gobernar, y ese es el caso de la heredera de la dictadura, Keiko Fujimori", afirmó.

PUEDES VER: JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

lr.pe

Asimismo, la excongresista Marisa Glave cuestionó la propuesta al señalar que no cuenta con un respaldo institucional sólido.

"Esta decisión es gravísima, además de inconstitucional. El Tribunal Constitucional ya ha señalado en sentencias previas que delitos como el asesinato no pueden ser procesados en el fuero militar o policial debido a la magnitud del daño que ocasionan. Este Congreso prepara el terreno para un nuevo autoritarismo fujimorista", apuntó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roberto Sánchez: “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”

Roberto Sánchez: “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”

LEER MÁS
JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

LEER MÁS
Viral sobre "fraude electoral" no corresponde a la segunda vuelta de las EG 2026, sino a elecciones del Colegio de Abogados de Puno en 2025

Viral sobre "fraude electoral" no corresponde a la segunda vuelta de las EG 2026, sino a elecciones del Colegio de Abogados de Puno en 2025

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policias y militares sean procesados por la justicia ordinaria

Congreso aprueba en segunda votación ley procrimen que evita que policias y militares sean procesados por la justicia ordinaria

LEER MÁS
JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

JEE declara inadmisibles todas las candidaturas a la alcaldía de Lima: Fuerza Popular, Renovación Popular y otros

LEER MÁS
Roberto Sánchez: “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”

Roberto Sánchez: “No reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”

LEER MÁS
JEE rechaza lista de Renovación Popular por elección de López Aliaga como senador: le dan dos días para subsanar

JEE rechaza lista de Renovación Popular por elección de López Aliaga como senador: le dan dos días para subsanar

LEER MÁS
Congreso aprueba ley que incorpora delitos de lesa humanidad al Código Penal y que va contra el derecho internacional

Congreso aprueba ley que incorpora delitos de lesa humanidad al Código Penal y que va contra el derecho internacional

LEER MÁS
Partido del Buen Gobierno, Obras y otros 23 partidos perderían su inscripción por baja representación en las ERM 2026

Partido del Buen Gobierno, Obras y otros 23 partidos perderían su inscripción por baja representación en las ERM 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025