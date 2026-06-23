"Se inicia una época de abusos": figuras de la política rechazan aprobación de ley que blinda a policias y militares

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La decisión del Congreso de aprobar en segunda votación la ley que permite que policías y militares sean juzgados solo en fueros de corte policial-militar ha generado diversas críticas de políticos nacionales.

Susel Paredes, congresista del Bloque Democrático Popular y candidata a alcaldesa de Lima, señaló que esta ley es una antesala de lo que se viene con un nuevo gobierno de Keiko Fujimori.

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“El fujimorismo y sus aliados preparan la cancha para el nuevo fujimorato. Con trampas, a la fuerza, sin espacio para el disenso: esa es la Fuerza Popular que nos va a gobernar. Con las leyes aprobadas esta mañana se inicia una época de abusos y una tragedia para el país”

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Flor Pablo, congresista independiente, indicó que esta ley se une a la historia de actuaciones criticables de este Parlamento. Aseguró que esta iniciativa se suma a la lista de las denominadas “leyes procrimen”.

“He votado en contra porque creo firmemente que los delitos ordinarios deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria, no por el fuero militar policial. Incluso, presentamos una reconsideración para frenar esta medida, pero fue rechazada. Como ya ocurrió con otras leyes pro crimen y pro impunidad, el pacto congresal se ha impuesto con sus votos, con el fujimorismo a la cabeza. Que la ciudadanía sepa quiénes son los responsables de este atropello a la justicia y a los derechos de los peruanos”

Roberto Sánchez, todavía candidato presidencial de Juntos por el Perú, calificó la ley de “lamentable” y aseguró que no existe respaldo para esta iniciativa.

“Estan garantizando la cancha. Keiko Fujimori ya esta gobernando, este es el Gobierno parlamentario de la señora K. Realmente es una verguenza”, indicó.

Jaime Quito, también congresista y electo senador por Juntos por el Perú, mantuvo críticas al proyecto y señaló que es parte de una constante del Congreso por criminalizar la protesta ciudadana.

“Tenemos una mayoría congresal en contra de los derechos humanos. Les han dado la ley del gatillo fácil, esto beneficia unicamente a quienes tienen las armas, para resguardar la vida de los ciudadanos, para que sigan en contra de la ciudadanía. Rechazamos este accionar del Congreso, que amplía la legislatura solo para estas leyes nefastas. Creen que tendrán un gobierno con dictadura perfecta e intervención de todas las instituciones. Pero aquí, se equivocan, porque hay un pueblo que determina y decide”, indicó.

Excongresistas también rechazaron medida

Fuera del Parlamento, distintas figuras políticas también expresaron críticas tras la aprobación de la iniciativa. Indira Huilca, virtual diputada por Ahora Nación, afirmó que la norma abriría la puerta a la impunidad frente a casos de abuso policial.

"Ahora podrán agredir, matar y cometer cualquier delito, y serán protegidos por el fuero militar y policial. Responsabilizo a Keiko Fujimori por esta medida inconstitucional y por las consecuencias nefastas que originará. Invoco a fiscales, jueces y a todo funcionario honesto a desconocer esta norma espuria. Quien pisotea el Estado de derecho para ejercer el poder no tiene ninguna legitimidad para gobernar, y ese es el caso de la heredera de la dictadura, Keiko Fujimori", afirmó.

Asimismo, la excongresista Marisa Glave cuestionó la propuesta al señalar que no cuenta con un respaldo institucional sólido.

"Esta decisión es gravísima, además de inconstitucional. El Tribunal Constitucional ya ha señalado en sentencias previas que delitos como el asesinato no pueden ser procesados en el fuero militar o policial debido a la magnitud del daño que ocasionan. Este Congreso prepara el terreno para un nuevo autoritarismo fujimorista", apuntó.