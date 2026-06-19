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PNP desarticula tres bandas criminales vinculadas a extorsión y homicidio en Lima y Callao

En Lima Este, cuatro miembros de una red de extorsión fueron arrestados tras amenazas a comerciantes. Los detenidos exigían pagos de hasta S/5000. También se detuvo a dos sujetos vinculados a atentados contra empresas de transporte.

La Policía Nacional del Perú desarticula tres bandas criminales en Lima, Callao y Lurín, dedicadas a extorsiones, homicidios y atentados. Esta acción es parte de la lucha contra la delincuencia organizada.
La Policía Nacional del Perú desarticula tres bandas criminales en Lima, Callao y Lurín, dedicadas a extorsiones, homicidios y atentados. Esta acción es parte de la lucha contra la delincuencia organizada. | composición LR
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En una serie de operativos ejecutados en Lima, Callao y Lurín, la Policía Nacional del Perú logró desarticular tres bandas criminales presuntamente dedicadas a extorsiones, atentados y homicidios, como parte de las acciones contra la delincuencia organizada.

El primer golpe policial permitió la captura de cuatro presuntos integrantes de una red de extorsión que operaba contra comerciantes del rubro de alimentos y otros negocios en Lima Este. La investigación se inició tras una denuncia con código de reserva de identidad. Según las autoridades, los delincuentes exigían pagos de S/5000 y cuotas mensuales bajo amenazas de muerte contra las víctimas y sus familiares.

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Durante las intervenciones, realizadas en el Callao y San Martín de Porres, fueron detenidos alias 'Carloncho', 'Caracol', 'Morocho' y 'Gordo', quienes cumplirían funciones de cabecilla, administrador de cuentas, perfilador de víctimas y proveedor de líneas telefónicas usadas para extorsionar. En el operativo se incautaron celulares, tarjetas SIM, tarjetas bancarias, cartuchos de dinamita, una réplica de huella dactilar y un vehículo.

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Capturan a integrantes de La Seguridad del Sur

En una segunda acción en Lurín, agentes de la Dirincri capturaron a dos presuntos integrantes de La Seguridad del Sur, organización señalada por ejecutar atentados extorsivos contra empresas de transporte público en Lima Sur. En su poder se hallaron un revólver, municiones, dinamita, celulares, una laptop y un dron.

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Callao: cae banda La Z1 Ciudad de Terror

Finalmente, en la zona de Ciudad del Pescador, la PNP desarticuló a la banda criminal La Z1 Ciudad de Terror, presuntamente implicada en el asesinato de una mujer. Durante el operativo detuvieron a seis personas, que serán investigadas por su presunta participación en este crimen.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar si los detenidos están involucrados en otros hechos delictivos e identificar a más integrantes de estas organizaciones criminales.

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