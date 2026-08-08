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Perú vs México EN VIVO: hora y canal del partido por el Mundial sub 17 de Vóley 2026

El partido por la tercera fecha del Mundial sub 17 de Vóley entre Perú y México se disputará en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, ubicado en Chile.

Perú y México se enfrentan por en el Mundial de Vóley sub 17. Foto: FPV/FMVB/composición LR
Perú y México se enfrentan por en el Mundial de Vóley sub 17. Foto: FPV/FMVB/composición LR
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Perú vs México EN VIVO juegan HOY sábado 8 de agosto, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial sub 17 de Vóley 2026. Este duelo se llevará a cabo en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de su caída por 3-1 ante Venezuela, las dirigidas por Marcello Bencardino se enfrentarán ante México, uno de los rivales directos del grupo, en busca de su segundo triunfo en el torneo.

PUEDES VER: ¡Dura derrota! Perú cayó 3-1 ante Venezuela por el Mundial de Vóley Sub 17

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¿A qué hora juegan Perú vs México por el Mundial de Vóley Sub 17?

En territorio nacional, el partido Perú vs México por la fecha 3 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde la 1.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 12.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs México por el Mundial de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y mexicanas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).

¿Cómo ver Perú vs México ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs México online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este duelo.

PUEDES VER: Tabla de la Liga 1 2026: partidos y resultados de la fecha 4 del Torneo Clausura y posiciones del Acumulado

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Grupo de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17

La selección peruana de vóley integra el grupo B junto a China, potencia mundial. Las selecciones de Venezuela y México figuran entre sus rivales directos por la clasificación.

  • China
  • Perú
  • Venezuela
  • México
  • Túnez
  • Filipinas
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