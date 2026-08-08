Perú vs México EN VIVO: hora y canal del partido por el Mundial sub 17 de Vóley 2026
El partido por la tercera fecha del Mundial sub 17 de Vóley entre Perú y México se disputará en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, ubicado en Chile.
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Perú vs México EN VIVO juegan HOY sábado 8 de agosto, desde la 1.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial sub 17 de Vóley 2026. Este duelo se llevará a cabo en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de su caída por 3-1 ante Venezuela, las dirigidas por Marcello Bencardino se enfrentarán ante México, uno de los rivales directos del grupo, en busca de su segundo triunfo en el torneo.
¿A qué hora juegan Perú vs México por el Mundial de Vóley Sub 17?
En territorio nacional, el partido Perú vs México por la fecha 3 del Mundial de Vóley Sub 17 se jugará desde la 1.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.
- México: 12.00 p. m.
- Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 2.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Perú vs México por el Mundial de Vóley?
El enfrentamiento entre peruanas y mexicanas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).
¿Cómo ver Perú vs México ONLINE?
Si deseas ver el Perú vs México online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de Latina TV y la plataforma VBTV de la Volleyball World. Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este duelo.
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Grupo de Perú en el Mundial de Vóley Sub 17
La selección peruana de vóley integra el grupo B junto a China, potencia mundial. Las selecciones de Venezuela y México figuran entre sus rivales directos por la clasificación.
- China
- Perú
- Venezuela
- México
- Túnez
- Filipinas