Gunther Gonzáles señala que posición de Roberto Burneo sobre reelección de López Aliaga no representan al JNE

Gonzáles señaló que declaraciones de Burneo son a título personal | Composición: LR.

Gonzáles señaló que declaraciones de Burneo son a título personal | Composición: LR.

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Gunther Gonzáles, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aclaró que las declaraciones de Roberto Burneo —quien reconoció la existencia de estrategias utilizadas por algunas autoridades para continuar en el cargo pese a la prohibición de la reelección inmediata— no representan al Jurado ni reflejan la posición de los demás miembros titulares.

A través de un oficio enviado a este medio, Gonzáles marcó distancia de las declaraciones del presidente del JNE. Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro oficializó la candidatura de Rafael López Aliaga al cargo de teniente alcalde de Lima Metropolitana. Tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima, López Aliaga asumiría como candidato de Renovación Popular para dicho cargo.

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"Estamos viendo que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", fueron las declaraciones de Roberto Burneo tras conocerse la oficialización de la candidatura de López Aliaga.

Hasta el momento, los demás miembros titulares del Pleno del JNE no se han pronunciado sobre la denominada reelección encubierta de López Aliaga.