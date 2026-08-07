HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Gunther Gonzáles señala que posición de Roberto Burneo sobre reelección de López Aliaga no representan al JNE

El miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones distanció la postura institucional de las declaraciones de Roberto Burneo sobre reelecciones encubiertas.

Gonzáles señaló que declaraciones de Burneo son a título personal | Composición: LR.
Gonzáles señaló que declaraciones de Burneo son a título personal | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Gunther Gonzáles, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aclaró que las declaraciones de Roberto Burneo —quien reconoció la existencia de estrategias utilizadas por algunas autoridades para continuar en el cargo pese a la prohibición de la reelección inmediata— no representan al Jurado ni reflejan la posición de los demás miembros titulares.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de un oficio enviado a este medio, Gonzáles marcó distancia de las declaraciones del presidente del JNE. Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro oficializó la candidatura de Rafael López Aliaga al cargo de teniente alcalde de Lima Metropolitana. Tras la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima, López Aliaga asumiría como candidato de Renovación Popular para dicho cargo.

TE RECOMENDAMOS

OLLANTA HUMALA EN VIVO RESPONDE Y LA TRAMPA DE LÓPEZ ALIAGA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Keiko Fujimori no descarta que Gobierno pida la extradición de Betssy Chávez: "Está dentro de nuestras facultades"

lr.pe

"Estamos viendo que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario", fueron las declaraciones de Roberto Burneo tras conocerse la oficialización de la candidatura de López Aliaga.

Hasta el momento, los demás miembros titulares del Pleno del JNE no se han pronunciado sobre la denominada reelección encubierta de López Aliaga.

PUEDES VER: Gobierno otorgó salvo conducto a Betssy Chávez y exministra viajó a México en la madrugada

lr.pe
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roberto Burneo responsabiliza al Congreso por reelección encubierta de alcaldes

Roberto Burneo responsabiliza al Congreso por reelección encubierta de alcaldes

LEER MÁS
Roberto Burneo: "Hemos visto estrategias para fraguar la ley (...) Tienen que conocer toda la lista"

Roberto Burneo: "Hemos visto estrategias para fraguar la ley (...) Tienen que conocer toda la lista"

LEER MÁS
JNE avala trampa de Rafael López Aliaga que busca la reelección para la Municipalidad de Lima

JNE avala trampa de Rafael López Aliaga que busca la reelección para la Municipalidad de Lima

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Norma Yarrow defiende reelección encubierta de López Aliaga: "Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta"

Norma Yarrow defiende reelección encubierta de López Aliaga: "Allá el Jurado que se deja sacar la vuelta"

LEER MÁS
Más de 50 candidatos a alcaldes a nivel nacional renuncian y dan paso a la reelección encubierta

Más de 50 candidatos a alcaldes a nivel nacional renuncian y dan paso a la reelección encubierta

LEER MÁS
Gobierno otorgó salvo conducto a Betssy Chávez y exministra viajó a México en la madrugada

Gobierno otorgó salvo conducto a Betssy Chávez y exministra viajó a México en la madrugada

LEER MÁS
PPK reaparece y opina sobre indulto a Alejandro Toledo: "Creo que no debe morir en la cárcel"

PPK reaparece y opina sobre indulto a Alejandro Toledo: "Creo que no debe morir en la cárcel"

LEER MÁS
Keiko Fujimori no descarta que Gobierno pida la extradición de Betssy Chávez: "Está dentro de nuestras facultades"

Keiko Fujimori no descarta que Gobierno pida la extradición de Betssy Chávez: "Está dentro de nuestras facultades"

LEER MÁS
Testigo acusa a juez Varillas de recibir soborno de Rodolfo Orellana

Testigo acusa a juez Varillas de recibir soborno de Rodolfo Orellana

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025