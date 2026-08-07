HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Las misteriosas "Cataratas de Sangre" de la Antártida esconden un secreto de casi 2 millones de años: hallan antigua vida marina

Investigadores de EE. UU. y Suecia encontraron microorganismos eucariotas cuya existencia sugiere un ecosistema único tras un prolongado aislamiento geográfico.

Las "Cataratas de Sangre" de la Antártida se estudian nuevamente. Un reciente análisis revela microorganismos marinos en el glaciar Taylor, aislados durante 1,5 millones de años.
Las "Cataratas de Sangre" de la Antártida se estudian nuevamente. Un reciente análisis revela microorganismos marinos en el glaciar Taylor, aislados durante 1,5 millones de años. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Las misteriosas 'Cataratas de Sangre' de la Antártida, un flujo rojizo que emerge del glaciar Taylor, vuelven al centro de la investigación científica. Un estudio publicado el 3 de agosto de 2026 en Nature Geoscience halló evidencias moleculares de antigua vida marina en este singular sistema de salmuera subglacial, lo que aporta nuevas pistas sobre un ecosistema que permaneció aislado del océano durante un prolongado período.

El hallazgo trasciende el llamativo tono del lugar, situado en los Valles Secos de McMurdo. Científicos de instituciones de Estados Unidos y Suecia analizaron muestras de agua, hielo y sedimentos de la región para identificar una marcada señal biológica de origen oceánico, pues investigaciones previas sitúan la desconexión del depósito hace unos 1,5 millones de años, aunque este análisis no precisa la edad exacta de los microorganismos detectados.

PUEDES VER: Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

lr.pe

¿Qué microorganismos marinos habitan en las 'Cataratas de Sangre' de la Antártida?

Un equipo de científicos identificó microbios eucariotas de origen oceánico en las muestras recopiladas en el glaciar Taylor y los Valles Secos. Tras examinar el barro rojo procedente de las 'Cataratas de Sangre', los análisis revelaron una alta abundancia de diatomeas, haptófitas, dinoflagelados y ciliados. En esos sedimentos, los especímenes con afinidad marina representaron entre el 60% y el 80% de la comunidad biológica detectada.

El estudio sobre el ARN celular confirmó que estas entidades microscópicas mantienen vida activa dentro de ese entorno de extrema salinidad. Los datos genéticos demostraron capacidades de fotosíntesis, reparación celular y respuesta ante el estrés ambiental. “No estamos simplemente viendo restos genéticos. Estamos viendo evidencia de organismos respondiendo a un ambiente duro y cambiante”, dijo la autora principal Angela Zoumplis.

Ese hallazgo sugiere la incursión de agua del estrecho de McMurdo hacia el valle de Taylor durante antiguos periodos cálidos, la cual quedó atrapada tras el avance de las masas heladas. Las discrepancias genéticas entre las poblaciones actuales confirman un aislamiento geográfico prolongado que dio forma a un ecosistema único.

PUEDES VER: El "oro naranja" que todos desechaban transformó un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno dejó sin palabras a los científicos

lr.pe

¿Por qué las 'Cascadas de Sangre' de la Antártida tiñen el hielo de rojo y se pueden visitar?

Las 'Blood Falls' emergen en el extremo del glaciar Taylor, dentro de los Valles Secos de McMurdo en la Antártida Oriental. Ese fenómeno impresionante ocurre cuando una salmuera subglacial, saturada de sal e hierro, brota de las profundidades y reacciona al entrar en contacto con el aire. La oxidación del mineral genera tonalidades escarlatas sobre la superficie helada antes de que el flujo drene finalmente hacia el lago Bonney.

El origen de este depósito salino data del periodo en que el océano inundaba el valle de Taylor, quedando el agua atrapada tras los cambios climáticos y el avance del manto helado. Un reciente hallazgo biológico reforzó las pruebas geoquímicas e isotópicas sobre este ecosistema ancestral.

Llegar a este enclave austral no opera como una excursión turística habitual. La zona constituye el Área Antártica Especialmente Protegida N.º 172 (ASPA 172) bajo el Sistema del Tratado Antártico, cuyo plan de manejo resguarda su valor microbiológico y glaciológico. Aunque existen expediciones hacia los Valles Secos, el ingreso al glaciar exige permisos estrictos que impiden el libre acceso al público.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

LEER MÁS
Un rostro de cobre emergió del pasado: la máscara de 3.000 años que abrió un nuevo misterio en los Andes.

Un rostro de cobre emergió del pasado: la máscara de 3.000 años que abrió un nuevo misterio en los Andes.

LEER MÁS
Buscaban petróleo, pero encontraron un activo estratégico más valioso: el enorme acuífero descubierto por casualidad que comparten cuatro países de América Latina

Buscaban petróleo, pero encontraron un activo estratégico más valioso: el enorme acuífero descubierto por casualidad que comparten cuatro países de América Latina

LEER MÁS
¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

¿Por qué los bebés al nacer tienen más huesos que los adultos?

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

LEER MÁS
El curioso animal que pone un huevo cada tres segundos y puede vivir 50 años: su presencia se extiende por casi todo el planeta.

El curioso animal que pone un huevo cada tres segundos y puede vivir 50 años: su presencia se extiende por casi todo el planeta.

LEER MÁS
Científicos descubren en la Patagonia una planta de 150 millones de años que revela cómo eran los bosques del Jurásico

Científicos descubren en la Patagonia una planta de 150 millones de años que revela cómo eran los bosques del Jurásico

LEER MÁS
Hallan los restos del avión que se estrelló en Puerto Rico hace 74 años y dejó 52 muertos: la tragedia cambió la seguridad aérea

Hallan los restos del avión que se estrelló en Puerto Rico hace 74 años y dejó 52 muertos: la tragedia cambió la seguridad aérea

LEER MÁS
Alertan sobre misteriosa enfermedad cerebral que se propaga en Canadá

Alertan sobre misteriosa enfermedad cerebral que se propaga en Canadá

LEER MÁS
Pensaron que era un error del satélite, hasta que descubrieron una enorme mancha naranja sobre Bolivia.

Pensaron que era un error del satélite, hasta que descubrieron una enorme mancha naranja sobre Bolivia.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025