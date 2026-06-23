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Chorrillos: tres personas resultan heridas tras balacera registrada en malecón de la playa Agua Dulce

Las víctimas se encontraban reunidas en el malecón de Agua Dulce cuando fueron atacadas por dos sujetos que llegaron en motocicleta. La Policía investiga si el hecho estaría relacionado con un presunto caso de extorsión.

Balacera en malecón de Agua Dulce dejó tres personas heridas.
Balacera en malecón de Agua Dulce dejó tres personas heridas.
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Durante la madrugada de este martes 23 de junio, tres personas resultaron heridas tras una balacera registrada en el malecón de la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos. El ataque ocurrió en una zona cercana al concurrido balneario y generó alarma entre comerciantes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

Según información preliminar, las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde reciben atención médica. Una de ellas permanece con pronóstico reservado, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque.

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Sujetos en motocicleta llegaron al malecón y abrieron fuego

De acuerdo con algunos testigos, los tres hombres se encontraban reunidos junto al muro del malecón cuando fueron sorprendidos por dos atacantes que llegaron a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, abrieron fuego y huyeron con rumbo desconocido.

Los disparos impactaron a una de las víctimas en la oreja y a otra en la pierna. En tanto, un tercer hombre resultó herido cuando intentó esquivar las balas saltando el muro que conecta con la zona de playa, sufriendo una lesión en el tobillo tras la caída.

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La balacera provocó momentos de tensión en el lugar. Testigos indicaron que se escucharon al menos ocho disparos, lo que atemorizó a comerciantes que realizaban sus actividades en ese momento.

Policía investiga posible caso de extorsión

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional cercaron la zona donde ocurrió el ataque y realizaron las diligencias correspondientes junto a peritos de Criminalística. Asimismo, las autoridades buscan acceder a imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Chorrillos que habrían registrado el accionar de los pistoleros.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas se dedicarían al servicio de parqueo vehicular en los alrededores de la playa Agua Dulce. Por ello, la Policía no descarta que el ataque esté vinculado a un presunto caso de extorsión o cobro de cupos en la zona.

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