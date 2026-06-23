Chorrillos: tres personas resultan heridas tras balacera registrada en malecón de la playa Agua Dulce

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Durante la madrugada de este martes 23 de junio, tres personas resultaron heridas tras una balacera registrada en el malecón de la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos. El ataque ocurrió en una zona cercana al concurrido balneario y generó alarma entre comerciantes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

Según información preliminar, las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, donde reciben atención médica. Una de ellas permanece con pronóstico reservado, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque.

TE RECOMENDAMOS KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Cierran la playa La Herradura en Chorrillos tras colapso de parte del malecón por fuerte oleaje

Sujetos en motocicleta llegaron al malecón y abrieron fuego

De acuerdo con algunos testigos, los tres hombres se encontraban reunidos junto al muro del malecón cuando fueron sorprendidos por dos atacantes que llegaron a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, abrieron fuego y huyeron con rumbo desconocido.

Los disparos impactaron a una de las víctimas en la oreja y a otra en la pierna. En tanto, un tercer hombre resultó herido cuando intentó esquivar las balas saltando el muro que conecta con la zona de playa, sufriendo una lesión en el tobillo tras la caída.

La balacera provocó momentos de tensión en el lugar. Testigos indicaron que se escucharon al menos ocho disparos, lo que atemorizó a comerciantes que realizaban sus actividades en ese momento.

Policía investiga posible caso de extorsión

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional cercaron la zona donde ocurrió el ataque y realizaron las diligencias correspondientes junto a peritos de Criminalística. Asimismo, las autoridades buscan acceder a imágenes de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Chorrillos que habrían registrado el accionar de los pistoleros.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas se dedicarían al servicio de parqueo vehicular en los alrededores de la playa Agua Dulce. Por ello, la Policía no descarta que el ataque esté vinculado a un presunto caso de extorsión o cobro de cupos en la zona.