La carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) ya no solo se está librando en laboratorios o con tecnología avanzada en centros de datos. Cada vez más, la competencia se está trasladando al ámbito de la energía. En Estados Unidos, el crecimiento imparable de la demanda eléctrica relacionada con la IA ha revelado una debilidad que no era tan evidente: la infraestructura energética no crece al mismo ritmo que las necesidades tecnológicas. Esta descoordinación está forzando a explorar alternativas fuera de lo convencional y a reabrir debates que parecían ya resueltos.

En este contexto, la empresa HGP solicitó formalmente al Departamento de Energía de Estados Unidos la posibilidad de reconvertir dos reactores nucleares retirados de barcos de la Marina para destinarlos a un proyecto civil relacionado con centros de datos en Oak Ridge, Tennessee. La solicitud se realizó a través de una carta dirigida a la Oficina de Financiamiento de Dominio Energético del mismo Departamento. Según los detalles presentados, esta instalación podría generar entre 450 y 520 megavatios de electricidad continua, pensada para suministrar energía de manera estable y en grandes cantidades.

¿De dónde nace la idea de reutilizar los reactores navales?

El principal motivo a favor de esta propuesta es la rapidez. Mientras que la construcción de nuevos reactores, ya sean grandes plantas o diseños más compactos, generalmente requiere largos plazos, y lo mismo ocurre con el desarrollo de grandes plantas de gas, reutilizar reactores ya existentes se presenta como una forma de ganar tiempo.

La idea es bastante clara: tomar equipos que ya están fabricados y han sido probados, y adaptarlos para que proporcionen energía constante a la red. Al menos en teoría, esto podría ser una manera de agregar potencia estable mientras se van desarrollando otras opciones a más largo plazo.

Lo interesante de este proyecto es que no proviene de una startup sin experiencia ni de una empresa desconocida en el sector energético. HGP Intelligent Energy, aunque es una división reciente, forma parte de una compañía con una sólida trayectoria en el mercado energético de Estados Unidos.

¿Qué energía se reutilizaría y cuál sería el precio?

Los reactores mencionados en la propuesta provienen de la flota nuclear de la Marina de Estados Unidos, donde los portaviones utilizan dos reactores y los submarinos suelen tener uno. Se citan los modelos A4W, fabricados por Westinghouse, y S8G, desarrollados por General Electric.

La adaptación de estos reactores para su uso civil tendría un costo estimado entre uno y cuatro millones de dólares por cada megavatio de capacidad. Además, el proyecto necesitaría una inversión privada de entre 1.800 y 2.100 millones de dólares para las infraestructuras relacionadas.

La propuesta también contempla compartir los ingresos con el gobierno de Estados Unidos, crear un fondo para el desmantelamiento futuro de los reactores y la intención de solicitar una garantía de préstamo al Departamento de Energía. La primera fase del proyecto podría empezar tan pronto como en 2029.

HGP defiende su propuesta bajo el argumento de seguridad

HGP respalda su propuesta con una visión que va más allá de solo brindar electricidad para centros de datos. En sus presentaciones, la empresa resume su enfoque en una fórmula clara: "Soberanía de la cadena de suministro de energía = Defensa nacional", y establece una conexión entre la fortaleza de la cadena de suministro y la capacidad del país para proteger infraestructuras clave.

Para reforzar la idea de que el uso de reactores nucleares de la Marina no se trata de una solución improvisada, menciona la World Association of Nuclear Operators (WANO). Según WANO, la Marina de los EE.UU. tiene más de 6.200 años-reactor de experiencia sin incidentes relacionados con radiación, operando 526 reactores hasta el año 2021.

Sin embargo, Bloomberg apunta que la reutilización de reactores militares para fines civiles sería un terreno inexplorado, lo que trae consigo interrogantes inevitables: ¿cómo se autoriza?, ¿quién se encargaría de la operación?, ¿cuáles serían los estándares a seguir y quién asumiría la responsabilidad en caso de un fallo? Además, se plantea la necesidad de una coordinación entre las diversas agencias federales y los reguladores para que esto funcione.