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Sociedad

Joven genio peruano ingresó a tres prestigiosas universidades de EE.UU. con beca completa: "Mi trabajo dio frutos"

Con planes de viajar a EE. UU. en agosto y comenzar clases en reconocido centro educativo de nivel superior, Richard aspira a realizar un doctorado y contribuir al desarrollo educativo en Perú.

Richard recibió una beca completa de más de 100.000 dólares para cursar en universidad top de Estados Unidos.
Richard recibió una beca completa de más de 100.000 dólares para cursar en universidad top de Estados Unidos. | Foto: composición LR/Difusión
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Richard Fabián Simon Lozano, de 19 años y egresado del colegio Prolog, logró un destacado hito académico al ser admitido en tres reconocidas universidades de Estados Unidos con beca integral para cursar la carrera de Neurociencias. Hijo de Richard Simon Tineo, asesor inmobiliario, y Sonia Lozano Bernal, ama de casa, el joven genio y campeón de campeón de Biología, inició su camino hacia la educación internacional a partir de 2023, cuando se vinculó al mundo de las olimpiadas académicas escolares.

Un punto clave en su camino fue su ingreso a la iniciativa Beca Cometa, que brinda asesoría académica, informativa y psicológica a estudiantes peruanos interesados en postular a universidades de alto nivel en Estados Unidos. Gracias a este programa, pudo conocer mejor las oportunidades disponibles, prepararse para los exámenes y afrontar el exigente proceso de postulación. “Fue el inicio de todo. Pasé de no conocer casi nada sobre el proceso a entender cómo postular y qué oportunidades existían”, confesó el destacado estudiante.

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De la preparación académica a las admisiones en universidades de élite en EE. UU.

El proceso de preparación de Richard incluyó asesorías académicas, orientación psicológica y apoyo logístico para exámenes y trámites, lo que le permitió certificar su nivel avanzado de inglés y obtener un puntaje de 1520 sobre 1600 en el examen SAT, con lo que se ubicó en el 2% superior a nivel internacional. Así obtuvo su ingreso a Williams College, Pomona College y Arizona State University.

“He postulado a otras universidades internacionales, la verdad fueron varias, porque mi objetivo era claro: estudiar fuera del país, no había para mí otra opción (…) Elegí Williams porque es la número una en Liberal Arts en EE. UU. Su malla curricular es flexible, el entorno es más cercano con los profesores y buscaba ese rigor académico (…) Esto es algo que me llena de orgullo, porque sé lo difícil que es ser admitido como estudiante internacional cuando solicitas una ayuda financiera total, y el que lo haya logrado demuestra que todo el trabajo previo dio sus frutos”, señaló.

El peruano tiene previsto viajar a Estados Unidos a finales de agosto para incorporarse al programa de orientación para estudiantes internacionales. El inicio de clases está fijado para el 10 de septiembre, mientras que su estadía en Williams College se extenderá por cuatro años.

peruano en Estados Unidos, universidad top en Estados Unidos

Richard Fabián es campeón de Biología y ha obtenido dos medallas.

Logros académicos internacionales

Richard Fabián Simon Lozano ha desarrollado una destacada trayectoria académica en el área de Biología, disciplina en la que ha obtenido reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su desempeño le ha permitido ganar dos medallas internacionales y una mención honrosa, además de sumar otros dos reconocimientos nacionales en competencias científicas vinculadas con la Química y la Biología.

De cara al futuro, Richard proyecta continuar con estudios de doctorado y especializarse en investigación científica. No obstante, su visión trasciende lo académico, ya que busca regresar al Perú para compartir los conocimientos adquiridos y aportar al desarrollo de nuevas oportunidades para otros jóvenes. “Quiero que más estudiantes sepan que sí es posible”, enfatizó.

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