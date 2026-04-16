Desde el 14 de abril de 2026, la exposición a la radiación solar en Perú se vuelve obligatoria tras la publicación del Decreto Supremo N.º 003-2026-SA, buscando prevenir efectos nocivos para la salud. | composición LR

Desde el 14 de abril de 2026, la exposición a la radiación solar en Perú se vuelve obligatoria tras la publicación del Decreto Supremo N.º 003-2026-SA, buscando prevenir efectos nocivos para la salud. | composición LR

Desde este 14 de abril de 2026, la exposición a la radiación solar en el Perú deja de ser solo una recomendación de salud y pasa a tener un marco legal obligatorio. El Gobierno publicó el Decreto Supremo N.º 003-2026-SA, que aprueba el reglamento de la Ley N.º 30102, orientada a prevenir los efectos nocivos por la exposición prolongada al sol.

La norma parte de un principio clave: la salud es un asunto de interés público y responsabilidad del Estado. En esa línea, se reconoce que la radiación ultravioleta (RUV) no solo genera daños inmediatos como quemaduras, sino también efectos acumulativos e irreversibles en la piel, los ojos e incluso el sistema inmunológico.

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De hecho, el reglamento advierte que el daño por exposición solar se acumula “desde el nacimiento” y puede derivar en lesiones precancerosas o cancerosas, dependiendo de factores como el tipo de piel, la ocupación o la intensidad de la radiación.

Un cambio que impacta trabajo, educación y gestión pública

El alcance de la norma es amplio. Según el reglamento, se aplica a entidades públicas y privadas, gobiernos regionales y locales, así como a instituciones educativas de todos los niveles. En la práctica, esto implica nuevas responsabilidades concretas:

En el trabajo:



Las empresas deberán incorporar el riesgo por radiación solar dentro de su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye identificar peligros, evaluar niveles de exposición y aplicar medidas de prevención.

Entre las principales obligaciones está evitar, en lo posible, labores bajo el sol entre las 10.00 y 16.00 horas (desde las 9.00 en la Sierra), rotar al personal expuesto y brindar equipos de protección como ropa adecuada, sombreros o bloqueador solar. Además, deberán realizar evaluaciones médicas que incluyan revisión de piel y ojos.

En colegios y universidades:

Las instituciones educativas deberán informar a los estudiantes sobre los riesgos de la exposición solar desde el inicio del año académico. También deberán promover medidas de protección, como el uso de sombreros, bloqueador (mínimo FPS 30) y lentes con filtro UV.

Asimismo, el reglamento establece que las actividades al aire libre deben realizarse fuera de las horas de mayor radiación, salvo que existan espacios con sombra o protección adecuada.

En gobiernos regionales y municipales:

Las autoridades deberán incorporar medidas frente a la radiación solar en sus planes de desarrollo, promover campañas de prevención, fiscalizar el cumplimiento de la norma y fomentar acciones como la arborización para generar sombra natural.

Incluso, se dispone que en espacios públicos se coloquen avisos con mensajes como: “La exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la salud”.

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Fiscalización y plazos

El cumplimiento de estas disposiciones no será opcional. La fiscalización estará a cargo de entidades como la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), así como autoridades regionales y locales, dentro de sus competencias.

El reglamento establece que las instituciones tendrán un plazo de hasta dos años para adecuarse. En paralelo, el Gobierno deberá aprobar en un máximo de 180 días hábiles el régimen específico de infracciones y sanciones.

Un problema de salud pública

La norma también refuerza el rol del Ministerio de Salud como ente rector, encargado de diseñar políticas, campañas y estrategias de prevención. Además, se establece que el Senamhi continuará informando sobre el índice de radiación ultravioleta a nivel nacional, un indicador clave para prevenir riesgos.

Con esta regulación, el Perú da un paso importante para enfrentar un problema muchas veces subestimado: la exposición al sol en un país con altos niveles de radiación durante gran parte del año. Ahora, más que una recomendación, la protección frente al sol se convierte en una obligación.

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