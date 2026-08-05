TikTok, Roblox y Meta: así colaboran con la Fiscalía en investigaciones que ya dejaron 785 condenas en Perú

Las fiscalías especializadas en delitos informáticos del Perú han logrado 785 sentencias condenatorias por ciberdelincuencia, destacando el fraude informático como el delito más común. | Foto: Andina/TikTok/MP/Roblox/Composición LR

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Las fiscalías especializadas en delitos informáticos del Perú han obtenido 785 sentencias condenatorias contra personas implicadas en distintas modalidades de ciberdelincuencia, principalmente por fraude informático, el delito de este tipo más denunciado en el país. En este contexto, la Fiscalía destacó que la cooperación con plataformas digitales como TikTok, Roblox y Meta resulta clave para el desarrollo de diversas investigaciones.

Según explicó a Andina Aurora Castillo, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia, muchas investigaciones comienzan sin identificar a los responsables, por lo que acceder a información conservada por proveedores de servicios digitales puede ser determinante para esclarecer los hechos. No obstante, precisó que estos procedimientos se realizan mediante los mecanismos legales y de cooperación internacional correspondientes.

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¿Cómo colaboran TikTok, Roblox y Meta en las investigaciones por ciberdelitos?

La Fiscalía indicó que gran parte de los proveedores de servicios digitales se encuentra fuera del país, por lo que la cooperación internacional es fundamental para avanzar en las investigaciones. Entre estas empresas figuran Meta, TikTok y Roblox, plataformas que pueden preservar información relevante y, posteriormente, entregarla a las autoridades cuando se cumplen los procedimientos legales establecidos.

La información obtenida puede ser utilizada como evidencia dentro de un proceso penal. Antes de ello, las autoridades solicitan la preservación de los datos para evitar que sean eliminados mientras continúan las diligencias destinadas a identificar a los presuntos responsables de los delitos investigados.

Fraude informático lidera los casos y persisten desafíos para la Fiscalía

De las 785 condenas alcanzadas por las fiscalías especializadas, la mayoría corresponde a fraude informático, aunque también se registraron sentencias por suplantación de identidad, propuestas de carácter sexual dirigidas a niñas, niños y adolescentes y otros delitos cometidos en entornos digitales.

La Fiscalía advirtió que las investigaciones enfrentan retos adicionales cuando organizaciones criminales utilizan criptomonedas para ocultar el origen y destino del dinero. A ello se suma que actualmente solo existen fiscalías especializadas en Lima Centro, Trujillo y Arequipa, lo que limita la cobertura nacional. Además, el Ministerio Público considera necesario incorporar al sistema procesal peruano mecanismos previstos en el Convenio de Budapest, con el objetivo de responder con mayor rapidez a la dinámica de los delitos informáticos y preservar oportunamente la evidencia digital.