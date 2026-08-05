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Ollanta Humala en vivo responde tras su excarcelación | Sin Guion con Rosa María Palacios

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Ollanta Humala asegura "interés político" en investigación contra Nadine Heredia: "Buscaban evitar su candidatura"

El expresidente denunció un "ensañamiento salvaje" contra su entorno cercano y exigió que el Estado pida disculpas públicas a su familia por los daños causados.

Ollanta Humala señala ensañamiento político contra su esposa, Nadine Heredia.
Ollanta Humala señala ensañamiento político contra su esposa, Nadine Heredia. | Foto: Andina
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El expresidente Ollanta Humala cuestionó las acciones judiciales contra su esposa, Nadine Heredia, al sostener que las investigaciones y medidas de restricción adoptadas en su contra respondieron a un trasfondo político, cuyo objetivo fue cerrarle el paso a una eventual postulación a la presidencia de la República en 2016.

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