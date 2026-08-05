Ollanta Humala asegura "interés político" en investigación contra Nadine Heredia: "Buscaban evitar su candidatura"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El expresidente Ollanta Humala cuestionó las acciones judiciales contra su esposa, Nadine Heredia, al sostener que las investigaciones y medidas de restricción adoptadas en su contra respondieron a un trasfondo político, cuyo objetivo fue cerrarle el paso a una eventual postulación a la presidencia de la República en 2016.

Noticia en desarrollo…