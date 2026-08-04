La cantante Naldy Saldaña rompe el silencio sobre su denuncia contra el director de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por tocamientos indebidos. Foto: captura ATV

La cantante Naldy Saldaña rompe el silencio sobre su denuncia contra el director de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por tocamientos indebidos. Foto: captura ATV

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Tras armarse de valor para denunciar al director musical de La Bella Luz por tocamientos indebidos, la cantante Naldy Saldaña reapareció este martes 4 de agosto en el programa de Magaly Medina, donde compartió detalles de la pesadilla que vivió al tener que convivir con César Sánchez Chavesta, su supuesto agresor. Asimismo, lamentó la falta de apoyo de Óscar Custodio, dueño de la orquesta.

Naldy Saldaña, quien ha recibido apoyo de quienes también renunciaron a La Bella Luz, contó que el lamentable episodio ocurrió el pasado 17 de junio, pero terminó quedándose un mes más trabajando en la orquesta porque esperó que Óscar Custodio le dé un verdadero respaldo. Lamentablemente, no ocurrió.

Naldy Saldaña lamenta falta de apoyo del dueño de La Bella Luz

La cantante Naldy Saldaña contó que Óscar Custodio le dijo que iba a tomar cartas en el asunto; sin embargo, solo le llamó la atención a César Sánchez Chavesta. Asimismo, indicó que fue difícil ver a su agresor como si nada hubiese pasado. Ante esa situación, se vio obligada a renunciar a La Bella Luz.

"Si no dije antes esto, fue porque había visto tantas cosas que sin pruebas, quedaban allí. Y no me parece justo. Cuando yo seguía trabajando, él estaba allí, lo veía tan normal, todo un mes. No pude seguir (en la orquesta), por más que quería", dijo Naldy en medio de lágrimas.

Saldaña, de 26 años, lamentó el comunicado de La Bella Luz porque cree que las imágenes fueron suficientes para que los dueños puedan sancionar al director musical. "Me dijeron que por qué esperé tanto, que es maldad haber grabado, que ellos ya hubieran tomado acciones ante el caso. Yo les dije: ‘si con pruebas ustedes no lo está haciendo, imagínense sin pruebas’", relató en 'Magaly TV, la firme'.