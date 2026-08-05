Papa León XIV en Perú: Vaticano hace oficial el itinerario del Sumo Pontífice en su gira por Sudamérica en noviembre del 2026

Este viaje responde a las invitaciones de autoridades civiles y eclesiásticas de los países que visitará. Se trata de un acontecimiento significativo para la región. | Foto: difusión/Andina/Composición LR

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El Vaticano confirmó este martes el primer viaje apostólico del papa León XIV a Sudamérica, una gira que se desarrollará del 6 al 17 de noviembre de 2026 e incluirá visitas oficiales a Uruguay, Argentina y Perú. El anuncio fue realizado por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien precisó las ciudades que recorrerá el pontífice en cada uno de los tres países.

En el caso del Perú, la visita está programada del 11 al 17 de noviembre e incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La Santa Sede indicó que el programa detallado del viaje será difundido en una fecha posterior, mientras que la gira responde a las invitaciones formuladas por las autoridades civiles y eclesiásticas de cada nación.

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Vaticano confirma las ciudades que visitará el papa León XIV en Perú

Según el comunicado oficial de la Santa Sede, León XIV permanecerá en territorio peruano entre el 11 y el 17 de noviembre como parte de su recorrido por Sudamérica. Durante esos días visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, convirtiéndose en el tramo final de una gira que comenzará en Uruguay y continuará en Argentina.

Antes de llegar al Perú, el pontífice estará del 6 al 8 de noviembre en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay. Posteriormente, del 8 al 11 de noviembre, viajará por Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina. El Vaticano precisó que el itinerario fue definido tras aceptar las invitaciones oficiales de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

La visita marcará el primer viaje apostólico de León XIV a Sudamérica

Este será el primer viaje apostólico de León XIV a Sudamérica desde el inicio de su pontificado y tendrá un significado especial para el Perú debido a la estrecha relación del Santo Padre con el país, donde desarrolló parte de su labor pastoral, especialmente en la ciudad de Chiclayo.

Aunque ya se conocen las ciudades que formarán parte del recorrido, la Santa Sede aclaró que el programa completo se publicará más adelante. Por ello, todavía no se han informado los horarios, las celebraciones litúrgicas ni las actividades oficiales que encabezará el papa durante su permanencia en cada uno de los destinos incluidos en la gira.