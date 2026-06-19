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Marcha en Lima: universidades suspenden clases ante movilización convocada para hoy 19 de junio

Varias instituciones de educación superior optaron por cancelar sus actividades, reprogramarlas o pasar a la virtualidad ante la anunciada protesta de este viernes en la capital.

Universidades cancelan sus actividades ante marcha en Lima
Universidades cancelan sus actividades ante marcha en Lima | Composición LR / Difusión
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Ante la convocatoria a una movilización en Lima este 19 de junio por parte de simpatizantes de Juntos por el Perú, diversas instituciones de educación superior anunciaron la suspensión de sus labores académicas para salvaguardar la integridad de sus trabajadores y estudiantes.

La medida se adopta en un contexto en el que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) restringe temporalmente el tránsito vehicular alrededor del Centro Histórico de la ciudad para evitar daños por posibles actos de violencia, lo que ha generado algunas complicaciones de desplazamiento para la ciudadanía.

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Universidades suspenden sus actividades

La Universidad Peruana Cayetano Heredia suspendió sus actividades académicas y administrativas a partir de las 3.00 p. m. de este viernes 19 de junio como parte de una medida preventiva para resguardar la seguridad y el bienestar de su comunidad. En un comunicado, informó que el personal cuyas funciones requieran presencialidad desarrollará sus tareas conforme a las disposiciones de su respectiva dependencia.

Comunicado de la Universidad Cayetano

Comunicado de la Universidad Cayetano

Por su parte, la Universidad Norbert Wiener comunicó que durante la jornada de este viernes sus clases se desarrollarán de manera virtual a través de sus plataformas institucionales, pero solo en el Campus Lima Centro (Locales 1, 2, 4 y 5). Ante cualquier consulta, indicó que sus canales de comunicación se mantendrán activos.

NWiener

Comunicado de Norbert Wiener

En tanto, el Instituto SENATI dispuso que sus actividades académicas y administrativas en las sedes ubicadas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se desarrollen en modalidad remota este 19 de junio. Las tareas que no puedan realizarse de forma virtual por su naturaleza serán reprogramadas oportunamente, afirmó la institución, que evaluará las condiciones de seguridad en los siguientes días para volver a pronunciarse.

Comunicado de SENATI

Comunicado de SENATI

Restringen acceso al Centro Histórico

La Municipalidad Metropolitana de Lima implementó un plan de restricción del acceso vehicular en el Cercado de Lima, medida que ha generado un impacto inmediato en el tránsito de la capital durante las primeras horas de este viernes. La disposición se aplica para evitar posibles daños a la infraestructura capitalina, según indicó el alcalde Renzo Reggiardo.

De acuerdo con la comuna, el cierre se produce dentro del perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, 9 de Diciembre y Miguel Grau; los jirones Paruro y Amazonas; y el contorno del río Rímac, desde las 00.00 horas del viernes 19 de junio hasta las 00.00 horas del lunes 22 de junio del 2026.

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