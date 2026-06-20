Municipalidad de Lima: 22 candidatos a la alcaldía se inscribieron para estas ERM 2026
Un total de 22 postulantes buscan convertirse en el próximo alcalde de Lima Metropolitana para el periodo 2027-2030. Entre los aspirantes figuran Carlos Burce, Susel Paredes, Francis Allison, Ricardo Belmont, entre otros dirigentes políticos y representantes de diversas agrupaciones que competirán en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.
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La carrera por la Municipalidad Metropolitana de Lima ya tiene a sus protagonistas. Un total de 22 candidatos lograron inscribirse para participar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de 2026, proceso en el que los limeños elegirán a la autoridad que reemplazará a Rafael López Aliaga al frente del gobierno local.
Las candidaturas reúnen a figuras con experiencia en la gestión pública, exparlamentarios, líderes partidarios y representantes de organizaciones políticas que buscan consolidar su presencia en la capital. La competencia electoral se perfila como una de las más disputadas debido al peso político y económico que concentra Lima.
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Durante los próximos meses, los aspirantes deberán presentar sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana, transporte, infraestructura, limpieza pública y ordenamiento urbano, temas que suelen marcar la agenda electoral municipal.
Asimismo, la campaña estará marcada por el debate sobre la continuidad o cambio de las políticas impulsadas por la actual gestión metropolitana, así como por los cuestionamientos y balances que los distintos sectores políticos realizan sobre la administración saliente.
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¿Quiénes son los candidatos inscritos para la Alcaldía de Lima?
De acuerdo con la información presentada ante las autoridades electorales, son 22 los candidatos que competirán por la Municipalidad Metropolitana de Lima en los comicios de 2026.
La lista de postulantes incluye a representantes de organizaciones políticas de distintas tendencias ideológicas, quienes buscarán captar el respaldo del electorado limeño durante la campaña electoral.
Lista de candidatos inscritos:
- Santiago Rosendo Abarca León - Visión Perú
- Luis Isael Rubio Idrogo - Renovación Popular
- Daniel Belizario Urresti Elera - Podemos Perú
- Luis Alberto Huette Tolentino - Partido Político Pueblo Consciente
- Edgardo Renán De Pomar Vizcarra - Partido Popular Cristiano - PPC
- Sandro Caller Gutiérrez - Partido Patriótico del Perú
- Jessica Viviana Linares Romero - Partido Político Integridad Democrática
- Rubén José Ramírez Mateo - Partido Político Nacional Perú Libre
- Elizabeth María del Rosario León Chinchay - Partido Frente de la Esperanza 2021
- Victoria Betzabé La Cruz Garcés - Partido Morado
- Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca - Partido Democrático Somos Perú
- Ricardo Pablo Belmont Cassinelli - Partido Cívico Obras
- Flor de María Hurtado Valdez - Partido Demócrata Verde
- Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar - Juntos por el Perú
- Rubén Daniel Bonilla Espinoza - Fuerza Ciudadana
- Samuel Marcos Daza Taype - Fuerza Popular
- Segundo Valdez Zavala - Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap)
- Samir Frank Quispe Caballero - Batalla Perú
- Yehude Simón Munaro - Coalición Transformadora Tierra Verde
- Francis James Allison Oyague - Avanza País - Partido de Integración Social
- Susel Ana María Paredes Piqué - Ahora Nación - AN
- Carlos Alberto Tejada Noriega - Acción Popular
¿Cuándo se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?
Las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 permitirán elegir gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores en todo el país.
La jornada electoral se desarrollará conforme al cronograma establecido por las autoridades electorales, que también contempla las etapas de fiscalización, campañas, debates y publicación de resultados oficiales.
Durante los próximos meses, los organismos electorales continuarán evaluando las listas presentadas por las organizaciones políticas, así como el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada candidatura.