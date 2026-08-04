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Alisson Tello, exvocalista de La Bella Luz, deja preocupante mensaje tras denuncia de Naldy Saldaña: “Hablo desde mi propia experiencia”

La cantante Alisson Tello agradeció a Naldy Saldaña por alzar la voz en nombre de quienes no pudieron. "Muchas veces el silencio no significa que no haya pasado nada", dijo en sus redes.

La cantante Alisson Tello se une al apoyo a Naldy Saldaña tras sus denuncias de tocamientos indebidos por César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz. Foto: Facebook
La cantante Alisson Tello se une al apoyo a Naldy Saldaña tras sus denuncias de tocamientos indebidos por César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz. Foto: Facebook
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Resumen
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La cantante Alisson Tello, quien se hizo famosa por cantar en La Bella Luz junto a Christian Cueva, se unió a la cadena de apoyo hacia Naldy Saldaña tras denunciar tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta, primo de Óscar Custodio Chavesta, dueño de la orquesta. Además de solidarizarse, le agradeció a la norteña por no solo hablar por ella, sino por otras personas que habrían vivido lo mismo, pero no se habrían atrevido a hacerlo público.

"Hoy hablo desde mi propia experiencia. Muchas veces el silencio no significa que no haya pasado nada; a veces significa miedo, necesidad de conservar un trabajo o simplemente no tener las fuerzas para hablar", dice Tello al inicio de su mensaje que compartió este martes 4 de agosto.

La cantante Alisson Tello se une al apoyo a Naldy Saldaña.

La cantante Alisson Tello se une al apoyo a Naldy Saldaña. Foto: Facebook

PUEDES VER: Cantantes que renunciaron a La Bella Luz exigen justicia para Naldy Saldaña tras denuncia contra César Sánchez Chavesta: “Merece la cárcel”

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¿Alisson Tello vivió lo mismo que Naldy Saldaña?

Alisson Tello, quien semanas atrás se reencontró con sus entonces compañeros de La Bella Luz, dejó entrever que ella habría renunciado a la agrupación, en octubre de 2023, por fuerza mayor. Aunque en aquella oportunidad, dijo que era por temas personales.

“Hay situaciones de hostigamiento o acoso que hacen que algunas personas decidan irse en silencio, mientras otras encuentran el valor para alzar la voz. Por eso hoy quiero expresar todo mi apoyo a Naldy Saldaña. Gracias por hablar, no solo por ti, sino también por muchas personas que en su momento no pudieron hacerlo. Que la verdad prevalezca y que la justicia divina llegue a su tiempo”, manifestó en su storie de Facebook.

Cabe indicar que Naldy Saldaña acudió al programa de Magaly Medina para denunciar, con pruebas en mano, que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta, director de La Bella Luz hasta este 4 de agosto, pues ya fue despedido. Ante las terribles imágenes, cantantes, agrupaciones y exvocalistas del grupo no tardaron en solidarizarse con la exintegrante de Corazón Serrano.

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