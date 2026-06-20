Elecciones Regionales y Municipales 2026: conoce los perfiles de los candidatos a la alcaldía de Lima

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La Municipalidad Metropolitana de Lima tendrá 22 candidatos en competencia durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los aspirantes representan a organizaciones políticas de distintas tendencias y perfiles, desde exautoridades con experiencia en gestión pública hasta figuras que buscan consolidar su presencia en la política nacional a través de la administración de la capital.

Entre los postulantes destacan nombres conocidos como Daniel Urresti, Carlos Bruce, Susel Paredes, Francis Allison, Ricardo Belmont y Carlos Tejada. Sin embargo, la contienda también contará con candidatos de agrupaciones emergentes y representantes de partidos tradicionales que intentarán captar el voto de los limeños en una elección que podría redefinir el panorama político municipal para los próximos cuatro años.

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Carlos Bruce apuesta por trasladar su gestión de Surco a toda la capital

Carlos Bruce es economista, exministro de Vivienda y uno de los políticos con mayor experiencia en gestión pública dentro de la contienda. Se desempeñaba como alcalde de Santiago de Surco y anteriormente fue congresista en distintos periodos. Su candidatura por Somos Perú busca proyectar a escala metropolitana el modelo de gestión que ha impulsado en dicho distrito.

En los últimos meses, Bruce también ha estado en el centro de algunas polémicas. Una de ellas surgió tras la difusión de un video en el que aparecía utilizando una pistola eléctrica contra uno de sus colaboradores durante una dinámica interna. El alcalde sostuvo que las imágenes habían sido editadas y que el hecho ocurrió en un contexto privado y de confianza.

Susel Paredes busca llevar su experiencia parlamentaria al Palacio Municipal

Abogada de profesión, activista por los derechos humanos y congresista durante el periodo 2021-2026, Susel Paredes se presenta como una de las candidatas con mayor identificación en sectores progresistas de la capital. Antes de llegar al Parlamento ocupó diversos cargos en gobiernos locales y organismos públicos vinculados a fiscalización y seguridad ciudadana.

Su figura suele generar debates políticos debido a sus posiciones en temas de derechos civiles y por sus alianzas partidarias. La ahora candidata de Ahora Nación ha señalado que buscará trasladar al municipio una agenda enfocada en transparencia, seguridad y orden urbano.

Francis Allison intenta dar el salto de Magdalena a Lima Metropolitana

Francis Allison es abogado, exministro de Vivienda durante el segundo gobierno de Alan García y exalcalde de Magdalena del Mar. Se trata de uno de los alcaldes distritales con más tiempo acumulado en funciones municipales, pues ha dirigido Magdalena en varios periodos desde inicios de los años 2000.

Su gestión suele recibir reconocimiento por proyectos urbanos y de seguridad ciudadana en su distrito. No obstante, también ha protagonizado controversias por sus declaraciones sobre el combate al crimen. En 2023, por ejemplo, defendió públicamente una estrategia de "mano dura" frente a la delincuencia, lo que generó críticas de algunos sectores políticos y de derechos humanos.

Ricardo Belmont busca volver al sillón municipal

Ricardo Belmont es una de las figuras más conocidas de la política limeña. Empresario de medios de comunicación y exalcalde de Lima entre 1990 y 1995, intentará regresar al escenario electoral municipal luego de varias décadas alejado del cargo que le dio notoriedad nacional.

Mantiene respaldo entre sectores que recuerdan su gestión municipal, aunque también genera cuestionamientos por algunas controversias políticas y mediáticas acumuladas a lo largo de los años. La campaña de 2026 representa una nueva oportunidad para medir su vigencia electoral frente a candidatos de generaciones más recientes.

Carlos Tejada busca trasladar su experiencia en salud a la gestión municipal

Médico cirujano de profesión, Carlos Tejada fue ministro de Salud durante el gobierno de Ollanta Humala y posteriormente participó en distintos espacios de gestión pública. En las elecciones municipales de 2026 representa a Acción Popular y apuesta por posicionarse como una alternativa técnica para la administración de la capital.

Su trayectoria ha estado principalmente vinculada al sector salud, más que a la gestión municipal. Por ello, uno de los principales retos de su candidatura será convencer al electorado de que su experiencia administrativa puede traducirse en soluciones para los problemas de transporte, seguridad y desarrollo urbano que enfrenta Lima.

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Otros candidatos buscan abrirse paso en la contienda municipal

Además de las figuras con mayor exposición mediática, la elección limeña contará con postulantes que representan a partidos emergentes o que han desarrollado su trayectoria principalmente en espacios regionales, técnicos o partidarios. Entre ellos figuran Santiago Abarca (Visión Perú), Luis Rubio (Renovación Popular), Luis Huette (Pueblo Consciente), Edgardo De Pomar (PPC), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú), Jessica Linares (Integridad Democrática), Rubén Ramírez (Perú Libre), Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Victoria La Cruz (Partido Morado), Flor Hurtado (Demócrata Verde), Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú), Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana), Samuel Daza (Fuerza Popular), Segundo Valdez (FREPAP) y Samir Quispe (Batalla Perú).

La lista también incluye al ex primer ministro Yehude Simon, quien postula por Coalición Transformadora Tierra Verde. Su candidatura marca el retorno de una figura con larga trayectoria política nacional, aunque también con cuestionamientos derivados de investigaciones vinculadas al caso Odebrecht.