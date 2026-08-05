HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Ollanta Humala en vivo responde tras su excarcelación | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Incendian dos buses de Vipusa en Ventanilla: presunto ataque extorsivo dañó viviendas cercanas

Los vecinos alertaron a los bomberos ante la intensidad de las llamas, que causaron daños en varias casas, aunque no se reportaron heridos. La Policía investiga si el ataque está vinculado a redes de extorsión en el transporte público de Lima y Callao.

Dos buses de Vipusa fueron incendiados en Ventanilla, presuntamente por extorsionadores, en un ataque ocurrido a las 2:00 a.m. del 5 de agosto. Las llamas causaron daños a viviendas cercanas.
Dos buses de Vipusa fueron incendiados en Ventanilla, presuntamente por extorsionadores, en un ataque ocurrido a las 2:00 a.m. del 5 de agosto. Las llamas causaron daños a viviendas cercanas. | composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Dos buses de la empresa de transporte público Vipusa fueron incendiados durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto en la urbanización San Pedro, en el distrito de Ventanilla. El ataque, atribuido preliminarmente a presuntos extorsionadores, ocurrió alrededor de las 2.00 a. m. y dejó ambas unidades completamente inservibles.

Las llamas alcanzaron gran intensidad y despertaron a los vecinos de la zona, quienes alertaron a los bomberos. Debido a la cercanía de las unidades con viviendas y cables eléctricos, varias casas terminaron con daños en sus fachadas, aunque no se reportaron personas heridas.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Papa León XIV volverá al Perú en noviembre de 2026: Sumo Pontífice realizará visita apostólica en cuatro ciudades

lr.pe

Investigan si se trató de extorsión

El propietario de los vehículos afirmó que nunca recibió amenazas ni mensajes exigiendo el pago de cupos antes del atentado. Esta modalidad, en la que los delincuentes atacan directamente sin advertencias previas, viene generando preocupación entre los transportistas por el incremento de la violencia ligada a las extorsiones.

PUEDES VER: OMM advierte sobre El Niño global: fenómeno se fortalecerá como evento "fuerte" con temperaturas récord este 2026

lr.pe

Buses calcinados en Ventanilla

Los buses quedaron reducidos a chatarra tras el incendio. De acuerdo con los primeros reportes, una tragedia mayor fue evitada porque las unidades no llegaron a explotar, pese a encontrarse estacionadas muy cerca de inmuebles y del tendido eléctrico.

La Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si el ataque está relacionado con redes de extorsión que operan contra empresas de transporte público en Lima y Callao.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sicario finge ser pasajero y balea a chofer de bus de 'La Roma' en Callao: paralizan sus operaciones

Sicario finge ser pasajero y balea a chofer de bus de 'La Roma' en Callao: paralizan sus operaciones

LEER MÁS
Ataque contra combi en Ventanilla deja dos heridos: es el segundo atentado este 16 de junio

Ataque contra combi en Ventanilla deja dos heridos: es el segundo atentado este 16 de junio

LEER MÁS
Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Lima: tendrá 30 carreras profesionales incluyendo Medicina e Inteligencia Artificial

Oficial | Crean nueva universidad nacional en este distrito de Lima: tendrá 30 carreras profesionales incluyendo Medicina e Inteligencia Artificial

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Se trabaja el viernes 7 de agosto? El Peruano aclara si hay feriado largo tras el descanso del 6 de agosto

¿Se trabaja el viernes 7 de agosto? El Peruano aclara si hay feriado largo tras el descanso del 6 de agosto

LEER MÁS
Papa León XIV volverá al Perú en noviembre de 2026: Sumo Pontífice realizará visita apostólica en cuatro ciudades

Papa León XIV volverá al Perú en noviembre de 2026: Sumo Pontífice realizará visita apostólica en cuatro ciudades

LEER MÁS
OMM advierte sobre El Niño global: fenómeno se fortalecerá como evento "fuerte" con temperaturas récord este 2026

OMM advierte sobre El Niño global: fenómeno se fortalecerá como evento "fuerte" con temperaturas récord este 2026

LEER MÁS
Senamhi lanza alerta por calor extremo: temperaturas llegarán a 37°C y más de 20 regiones estarán bajo aviso

Senamhi lanza alerta por calor extremo: temperaturas llegarán a 37°C y más de 20 regiones estarán bajo aviso

LEER MÁS
Más de 10 distritos de Lima y Callao no tendrán luz hasta por 12 horas del 5 al 7 de agosto: revisa horarios y zonas afectadas

Más de 10 distritos de Lima y Callao no tendrán luz hasta por 12 horas del 5 al 7 de agosto: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Papa León XIV en Perú: Vaticano hace oficial el itinerario del Sumo Pontífice en su gira por Sudamérica en noviembre del 2026

Papa León XIV en Perú: Vaticano hace oficial el itinerario del Sumo Pontífice en su gira por Sudamérica en noviembre del 2026

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025