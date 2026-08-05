Incendian dos buses de Vipusa en Ventanilla: presunto ataque extorsivo dañó viviendas cercanas
Los vecinos alertaron a los bomberos ante la intensidad de las llamas, que causaron daños en varias casas, aunque no se reportaron heridos. La Policía investiga si el ataque está vinculado a redes de extorsión en el transporte público de Lima y Callao.
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Dos buses de la empresa de transporte público Vipusa fueron incendiados durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto en la urbanización San Pedro, en el distrito de Ventanilla. El ataque, atribuido preliminarmente a presuntos extorsionadores, ocurrió alrededor de las 2.00 a. m. y dejó ambas unidades completamente inservibles.
Las llamas alcanzaron gran intensidad y despertaron a los vecinos de la zona, quienes alertaron a los bomberos. Debido a la cercanía de las unidades con viviendas y cables eléctricos, varias casas terminaron con daños en sus fachadas, aunque no se reportaron personas heridas.
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Investigan si se trató de extorsión
El propietario de los vehículos afirmó que nunca recibió amenazas ni mensajes exigiendo el pago de cupos antes del atentado. Esta modalidad, en la que los delincuentes atacan directamente sin advertencias previas, viene generando preocupación entre los transportistas por el incremento de la violencia ligada a las extorsiones.
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Buses calcinados en Ventanilla
Los buses quedaron reducidos a chatarra tras el incendio. De acuerdo con los primeros reportes, una tragedia mayor fue evitada porque las unidades no llegaron a explotar, pese a encontrarse estacionadas muy cerca de inmuebles y del tendido eléctrico.
La Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si el ataque está relacionado con redes de extorsión que operan contra empresas de transporte público en Lima y Callao.