Indira Huilca presenta proyecto de ley para garantizar el trabajo presencial en el Congreso

Indira Huilca, diputada de Ahora Nación, presentó PL para garantizar presencialidad en el Congreso. | Composición/LR

Indira Huilca, diputada de Ahora Nación, presentó PL para garantizar presencialidad en el Congreso. | Composición/LR

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Indira Huilca, diputada de Ahora Nación, presentó la primera iniciativa legislativa del nuevo Congreso bicameral. El proyecto de ley busca que el trabajo presencial vuelva a ser obligatorio.

La iniciativa plantea modificar normas internas tanto el Reglamento del Congreso como el Reglamento de la Cámara de Diputados. El propósito central es "garantizar como regla general el trabajo parlamentario presencial y regular la virtualidad como modalidad excepcional en supuestos objetivamente justificados".

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Con ello, los senadores y diputados deberán asistir de forma obligatoria a las sesiones del Pleno, en la Comisión Permanente y en las comisiones de trabajo a las que pertenezcan.

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De aprobarse este proyecto de ley, las conexiones virtuales quedarán limitadas a casos específicos. Según el texto, "la participación virtual solo será permitida cuando las y los diputados [y senadores] se encuentren de licencia por viaje fuera de Lima o en el extranjero, así como con licencia por enfermedad".

La legisladora señaló que el objetivo principal es acabar con la práctica de los "escaños vacíos" y las "votaciones fantasma" durante los debates, situaciones que han afectado la imagen del Parlamento ante la ciudadanía en los últimos años.

Con este cambio, se busca asegurar que las autoridades elegidas cumplan con debatir y votar de manera presencial en ambas cámaras.