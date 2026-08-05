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Simone Biles llegó a Perú y quedó maravillada con Cusco: "Estoy encantada con lo hermoso que es este país"

Apenas pisó territorio peruano, la multicampeona olímpica se dirigió hacia el Valle Sagrado. La gimnasta participará en el encendido del reloj rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Simone Biles es una de las mejores gimnastas de la historia. Foto: Panam Sports
Simone Biles es una de las mejores gimnastas de la historia. Foto: Panam Sports
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Simone Biles quedó encantada con sus primeras horas en territorio peruano. La leyenda y multicampeona olímpica decidió visitar el Valle Sagrado de los Incas en Cusco antes de participar en la ceremonia de la cuenta regresiva rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La gimnasta estadounidense, quien posee 7 medallas de oro en JJ. OO. y 30 títulos mundiales, se presentará ante sus fans en la Plaza Mayor de Lima, donde se realizará el encendido del reloj oficial.

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Simone Biles quedó maravillada tras visitar Cusco

Durante su visita a la ciudad imperial, la deportista de 29 años aprovechó para compartir algunos momentos con sus seguidores y se mostró emocionada al recorrer los pueblos de Urubamba, Ollantaytambo y Chincheros.

"Es precioso, es impresionante como sus construcciones han preservado durante muchos años. Estoy encantada con lo hermoso que es este país, su cultura, los colores y la amabilidad de su gente", manifestó la gimnasta para la web oficial de Panam Sports.

Simone Biles en su visita a Cusco. Foto: Panam Sports

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Simone Biles estará en la ceremonia rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027

La cuenta regresiva rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 tendrá como gran invitada a Simone Biles, quien será la encargada de encender el reloj que marca el inicio de la cuenta regresiva a un año de la competición. El evento se realizará este 6 de agosto en la Plaza Mayor de Lima.

"Estoy muy emocionada de ser parte de esta celebración. Nos vemos el día jueves en la gran celebración en Plaza Mayor de Lima", sostuvo la campeona olímpica.

De acuerdo con la organización, el ingreso será gratuito; sin embargo, las personas que deseen asistir tendrán que canjear su entrada a través de la plataforma Teleticket. Las actividades de la jornada empezarán a partir de las 3.00 p. m.

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