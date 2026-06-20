La diversidad de fechas por el Día del Padre en América Latina refleja la influencia de tradiciones locales y decisiones comerciales, coexistiendo así con el modelo estadounidense oficializado en 1972. | Ilustración con IA/ChatGPT

La diversidad de fechas por el Día del Padre en América Latina refleja la influencia de tradiciones locales y decisiones comerciales, coexistiendo así con el modelo estadounidense oficializado en 1972. | Ilustración con IA/ChatGPT

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El Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio en gran parte del continente americano, bajo el influjo del modelo estadounidense consolidado en el siglo XX. No obstante, diversos países de la región preservan calendarios propios vinculados a tradiciones religiosas, leyes específicas o esquemas locales. Según archivos legislativos nacionales y recopilaciones de organismos culturales como la UNESCO, estas variaciones reflejan la diversidad histórica de la región más que una regla uniforme.

Aunque varios Estados adoptaron la fecha norteamericana oficializada en 1972, otros conservaron conmemoraciones del santoral católico o fijaron días exactos por decreto. Esta multiplicidad de fechas genera contrastes notables en América Latina, un territorio donde naciones vecinas homenajean la paternidad en meses diferentes y bajo fundamentos culturales distintos.

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¿Cuáles son los países de América Latina que no festejan el Día del Padre el tercer domingo de junio?

Aunque la mayoría de la región festeja esta jornada el tercer domingo de junio, diversas naciones latinas modifican su agenda por motivos legales, religiosos o comerciales.

Bolivia: celebra el 19 de marzo, en coincidencia con el Día de San José, figura del santoral católico asociada a la paternidad.

celebra el 19 de marzo, en coincidencia con el Día de San José, figura del santoral católico asociada a la paternidad. Honduras: conmemora el 19 de marzo por disposición legal vinculada a la tradición religiosa.

conmemora el 19 de marzo por disposición legal vinculada a la tradición religiosa. El Salvador: fija el 17 de junio como fecha oficial mediante decreto legislativo, sin traslado al calendario dominical.

fija el 17 de junio como fecha oficial mediante decreto legislativo, sin traslado al calendario dominical. Guatemala: mantiene el 17 de junio como jornada establecida en el calendario nacional, independiente del día de la semana.

mantiene el 17 de junio como jornada establecida en el calendario nacional, independiente del día de la semana. Nicaragua: celebra el 23 de junio tras su institucionalización por ley que regula el reconocimiento a la paternidad.

celebra el 23 de junio tras su institucionalización por ley que regula el reconocimiento a la paternidad. Uruguay: lo conmemora el segundo domingo de julio bajo un esquema de calendario comercial.

lo conmemora el segundo domingo de julio bajo un esquema de calendario comercial. República Dominicana: lo celebra el último domingo de julio, separado del modelo estadounidense.

lo celebra el último domingo de julio, separado del modelo estadounidense. Brasil: lo fija el segundo domingo de agosto, impulsado originalmente por una estrategia de difusión comercial en el siglo XX.

lo fija el segundo domingo de agosto, impulsado originalmente por una estrategia de difusión comercial en el siglo XX. Chile: aunque posee fecha legal el 19 de junio, en la práctica se traslada al tercer domingo de junio en celebraciones sociales y comerciales.

¿Por qué cambia la fecha del Día del Padre en Latinoamérica y qué pasa en Chile?

La diversidad de fechas para celebrar el Día del Padre en la región se debe a factores religiosos, decisiones del Estado y estrategias comerciales. Bolivia y Honduras conservan la tradición católica del 19 de marzo por el santoral de San José. Por otro lado, El Salvador y Nicaragua establecieron días fijos mediante leyes oficiales, mientras que en Brasil y Uruguay el mercado reubicó la festividad. Según entidades económicas regionales, esta última medida busca 'distribuir mejor las fechas de alto impacto comercial a lo largo del año' para evitar la saturación de ventas.

El escenario chileno presenta una singularidad dentro del continente por la convivencia de dos fechas. Aunque un decreto legal estipula de forma estricta el 19 de junio para este homenaje, la presión de los hábitos sociales y las campañas de marketing trasladaron el festejo al tercer domingo de dicho mes. De esa manera, el país experimenta una coexistencia entre la normativa gubernamental y las costumbres ciudadanas, un fenómeno en el que las tendencias de consumo terminan modificando la práctica del calendario formal.

¿Cuál es el origen histórico del Día del Padre?

La celebración moderna nació en Estados Unidos a principios del siglo XX por iniciativa de Sonora Smart Dodd, quien propuso en 1909 una fecha especial para homenajear a los progenitores. Su motivación fue reconocer a su propio papá, un veterano de guerra que crio en soledad a sus hijos. Según registra la Encyclopaedia Britannica, esa propuesta resultó clave para la posterior expansión de la festividad en Norteamérica.

En 1972, el mandatario Richard Nixon oficializó el tercer domingo de junio como efeméride nacional en territorio estadounidense, un decreto que facilitó su difusión global. A partir de ese momento, numerosos países adoptaron dicho calendario, mientras que otras naciones conservaron tradiciones previas, lo que consolidó el mapa diverso de festejos vigentes en América Latina.