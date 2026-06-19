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Presidente de la Corte de Lambayeque juramentó a magistrados que asumen funciones en Órganos Jurisdiccionales Laborales

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque juramenta a los magistrados Ricardo Núñez y Cecilia Labrin, quienes asumirán funciones en la especialidad laboral del distrito judicial.

Con estas designaciones, la Corte busca fortalecer la capacidad operativa de órganos jurisdiccionales laborales. Fuente: difusión.
Con estas designaciones, la Corte busca fortalecer la capacidad operativa de órganos jurisdiccionales laborales. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque realizó la ceremonia de juramentación de los magistrados Ricardo Ángel Núñez Larreátegui y Cecilia Labrin Romero, quienes asumirán nuevas funciones jurisdiccionales en órganos de la especialidad laboral del distrito judicial.

El titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, tomó juramento a ambos magistrados, reafirmando el compromiso institucional con el fortalecimiento del servicio de administración de justicia y la continuidad de la labor jurisdiccional.  

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El magistrado Ricardo Ángel Núñez Larreátegui juró como Juez Superior Provisional integrante de la Segunda Sala Laboral de Chiclayo, órgano jurisdiccional encargado de conocer procesos de la especialidad laboral en segunda instancia. La nueva conformación de la sala estará integrada por los magistrados Marco Antonio Pérez Ramírez, José Luis Alfaro Sotomayor y Ricardo Ángel Núñez Larreátegui

Asimismo, la magistrada Cecilia Labrin Romero prestó juramento como jueza del Segundo Juzgado de Trabajo – Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) de Chiclayo, asumiendo funciones en uno de los órganos jurisdiccionales especializados en materia laboral del distrito judicial. 

PUEDES VER: Corte de Lambayeque expone avances y desafíos ante delegación del CAEN | Lambayeque | La República

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La incorporación de ambos magistrados responde a las acciones orientadas a fortalecer la capacidad operativa de los órganos jurisdiccionales laborales, garantizando la continuidad del servicio de justicia y una atención oportuna a los usuarios del sistema judicial.  

Con estas designaciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa impulsando medidas destinadas a optimizar la prestación del servicio jurisdiccional, fortaleciendo la especialidad laboral y contribuyendo a una justicia más eficiente en beneficio de la ciudadanía.

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