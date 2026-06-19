Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Por estos días, luego de conocerse que posiblemente en noviembre el papa León XIV visitará nuestro país, la ciudad de Chiclayo, capital de la región Lambayeque, es un caos. El cierre de diversas calles y avenidas por los trabajos de recapeo y bacheo ha generado que el congestionamiento vehicular en horas punta se agudice hasta niveles intolerables, situación que ha incrementado el malestar y descontento de transportistas y vecinos hacia sus autoridades. El Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial luchan contra el reloj.

"Están maquillando a Chiclayo"

La República conversó con los regidores provinciales Orlando Puell y Mercedes Quispe sobre lo que está pasando en Chiclayo, pues esta es una situación nunca antes vivida, y sobre si realmente esta localidad llegará en condiciones de recibir al santo padre y a los miles de turistas nacionales e internacionales que arribarán para conocer esta tierra y acompañar a Robert Prevost. En ese sentido, ambos coincidieron en que se ha puesto en marcha una táctica agresiva y desordenada de "maquillaje" de la ciudad para ocultar los verdaderos problemas.

TE RECOMENDAMOS JPP QUIERE ANULAR VOTOS DEL EXTRANJERO Y CARLOS BRUCE ACUSA A LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON OXENFORD

"La Municipalidad de Chiclayo no ha demostrado orden y, por el contrario, ha quedado evidenciada la improvisación. El sentir del chiclayano es que se está dando una maquillada a la ciudad, porque no se han atendido los problemas de fondo (...). La elección del papa no fue hace un mes. Si bien no se sabía en qué fecha podría venir al Perú, sí se entendía que anhelaría visitar nuestro país y a Chiclayo, entonces se debieron agilizar los planes de mejoramiento de la transitabilidad antes y no a última hora, como se está haciendo", señaló Mercedes Quispe.

A su turno, Orlando Puell dijo lo siguiente: "Chiclayo va a recibir al papa León XIV y a los miles de turistas con su urbanización Campodónico, en la que está la imagen del Señor de los Milagros, con las calles destrozadas y a su pueblo joven San Antonio con una millonaria obra de saneamiento abandonada (...). El Gobierno Regional viene arreglando algunas calles y avenidas (con el recapeo y bacheo), lo cual se realiza de forma desordenada para avanzar contra el tiempo. Recordemos que la Municipalidad de Chiclayo tiene 11 proyectos de recuperación de la transitabilidad con 0 % de avance".

Panorama triste

Son 51 calles en las que el Gobierno Regional, con apoyo económico del Ejecutivo, realiza trabajos de recapeo y bacheo por un monto que alcanza los 30 millones de soles. Por su parte, la comuna provincial hace lo suyo con otras tres avenidas en el casco urbano. No obstante, ha dejado de lado otras vías que esperan desde hace años su pavimentación, como el lado este de Vicente de la Vega (urb. Campodónico), Miguel Grau (a la altura de la piscina municipal) y las cuadras 2, 3 y 4 de Juan Fanning (cerca del mercado Modelo), entre otras.

En el caso de la calle Vicente de la Vega, La República llegó hasta este lugar y conoció que son más de 500 familias del centro de Chiclayo las que tienen que convivir con montículos de tierra, zanjas profundas, colapsos de desagüe y el temor diario de contraer una enfermedad o sufrir un accidente. El pavimento aquí se levantó hace muchos meses para ejecutar la obra de cambio de las redes de desagüe. No obstante, las labores no han terminado, por lo que no hay confirmación de cuándo se volverá a reconstruir la pista.

En lo que respecta a la calle Juan Fanning, fueron los mismos comerciantes quienes tuvieron que costear el afirmado de la cuadra uno, frente a la indiferencia de la gestión de la alcaldesa Janet Cubas para reponer el pavimento que había sido levantado en la administración de su antecesor, porque no podían seguir trabajando entre la polvareda. Posteriormente, los dirigentes lucharon por muchos meses hasta que la Municipalidad de Chiclayo cumplió con el embloquetado. La misma suerte no tuvieron los negociantes de las otras cuadras, que hasta este miércoles laboran en medio de la tierra.

"Es lamentable que se estén realizando obras 'para salir del apuro', sin saber si es que van durar. Esperamos que la Contraloría pueda intervenir para ver cómo se está gastando el dinero de todos los peruanos (...). Nosotros tuvimos que buscar una solución; si no, seguiríamos vendiendo en una calle de tierra, reportando pérdidas y atentando contra nuestra salud. Vamos a ver qué dicen los turistas cuando vengan al mercado Modelo y vean las condiciones en las que están las calles de los alrededores", manifestó el comerciante y dirigente Rodrigo Cobos.

Los buzones se convirtieron en basureros

Es importante mencionar la obra de agua y saneamiento del pueblo joven San Antonio que, si bien no es un proyecto para mejorar la transitabilidad, sí serviría para dar una óptima calidad de vida a miles de familias de esta parte de Chiclayo, pero está paralizada y abandonada desde hace dos años. Con una inversión de casi 10 millones de soles, las cámaras de concreto que iban a ser los nuevos buzones se han convertido en basureros y se deterioran cada día ante la mirada impotente de los vecinos.

"Es muy triste que las autoridades estén enfocadas en La ruta del papa León XIV para dar una imagen que no se ajusta a la realidad de Chiclayo y se sigan olvidando de esta obra muy importante. Cuando llegue el santo padre, los vecinos vamos a ir para decirle que San Antonio está abandonado y no se ha hecho nada por este pueblo donde él caminó", señaló el vecino Francisco Delgado.

¿Qué responden las autoridades?

El gobernador Jorge Pérez Flores refirió que quienes cuestionan estos trabajos y los califican como 'maquillaje' son "detractores que nunca hicieron nada". Seguidamente, defendió estas actividades; sin embargo, no fue preciso al responder si este recapeo y bacheo resistiría las eventuales lluvias que también se estima llegarían hacia final de año e inicios del 2027, en el contexto de un fenómeno de El Niño.

Finalmente, la alcaldesa Janet Cubas expresó que cumplirán con el mejoramiento de "todas las avenidas principales" hasta noviembre para que el papa León XIV y los turistas "se lleven un grato recuerdo". Enfatizó que el problema de la limpieza pública "ha sido superado" y que ahora se esfuerzan por retomar el orden de la ciudad. Pidió el apoyo y la comprensión de los vecinos para mostrar lo mejor de esta ciudad.