HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

JEE Lima Centro inscribe la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima

Aunque el JEE inscribió la lista de Renovación Popular encabezada por el médico Luis Rubio, una vez que se tramite su renuncia, Rafael López Aliaga quedará como candidato a la alcaldía de Lima.

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular.
Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE) resolvió inscribir la lista de Renovación Popular para la Municipalidad de Lima, con Luis Rubio como candidato a alcalde y Rafael López Aliaga como primer regidor (teniente alcalde).

Únete a nuestro canal de política y economía

Sin embargo, un día antes del límite legal, el médico renunció a la postulación. De este modo, si Renovación Popular gana las elecciones, López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima, eludiendo así la norma que impide la reelección inmediata.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI NIEGA REDUCIR FERIADOS Y PROBLEMAS EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El JEE admitió la lista mediante una resolución emitida el 4 de agosto. La solicitud de inscripción fue presentada por Fernando Sandoval Ruiz, personero legal titular de la agrupación política.

El órgano electoral justificó la medida al confirmar que la nómina no recibió ninguna tacha o impugnación dentro de los plazos legales establecidos.

"Ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 35 del Reglamento sin que se haya formulado tacha contra la lista de candidatos ni contra alguno de sus integrantes".

La resolución emitida por el tribunal cuenta con las firmas de la presidenta Ysabel Dorotea Garro de la Peña, los miembros Marcos Villalta Infante y Vilma Escobar Honorio, y el secretario jurisdiccional Oscar Américo Liendo Álvarez.

Los magistrados dispusieron la publicación del fallo en el Portal Electrónico Institucional del JNE y la notificación formal al personero del partido para continuar el proceso electoral.

Sin embargo, aún queda un trámite pendiente, pues a pesar de que la lista fue aprobada tal como fue admitida en un inicio, el exalcalde Rafael López Aliaga pasará a asumir la candidatura principal una vez que se tramite y formalice la dimisión de Luis Rubio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Rafael López Aliaga queda como candidato de facto a la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga queda como candidato de facto a la alcaldía de Lima

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Carlos Bruce critica renuncia de Luis Rubio a la candidatura: "Sabiamos que algo de esto iba a pasar"

Carlos Bruce critica renuncia de Luis Rubio a la candidatura: "Sabiamos que algo de esto iba a pasar"

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ollanta Humala compara su caso de lavado de activos con Keiko Fujimori: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió"

Ollanta Humala compara su caso de lavado de activos con Keiko Fujimori: "Nosotros no recibimos, ella sí recibió"

LEER MÁS
Rafael López Aliaga queda como candidato de facto a la alcaldía de Lima

Rafael López Aliaga queda como candidato de facto a la alcaldía de Lima

LEER MÁS
Janet Tello: “Si se llegara a destituir a un juez porque una autoridad discrepa, se eliminaría la independencia judicial”

Janet Tello: “Si se llegara a destituir a un juez porque una autoridad discrepa, se eliminaría la independencia judicial”

LEER MÁS
Indira Huilca presenta proyecto de ley para garantizar el trabajo presencial en el Congreso

Indira Huilca presenta proyecto de ley para garantizar el trabajo presencial en el Congreso

LEER MÁS
Diputado de Fuerza Popular bajo sospecha en el caso del crimen del periodista Gastón Medina

Diputado de Fuerza Popular bajo sospecha en el caso del crimen del periodista Gastón Medina

LEER MÁS
Ollanta Humala asegura "interés político" en investigación contra Nadine Heredia: "Buscaban evitar su candidatura"

Ollanta Humala asegura "interés político" en investigación contra Nadine Heredia: "Buscaban evitar su candidatura"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025