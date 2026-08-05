JEE Lima Centro inscribe la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular. | Difusión

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular. | Difusión

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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE) resolvió inscribir la lista de Renovación Popular para la Municipalidad de Lima, con Luis Rubio como candidato a alcalde y Rafael López Aliaga como primer regidor (teniente alcalde).

Sin embargo, un día antes del límite legal, el médico renunció a la postulación. De este modo, si Renovación Popular gana las elecciones, López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima, eludiendo así la norma que impide la reelección inmediata.

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El JEE admitió la lista mediante una resolución emitida el 4 de agosto. La solicitud de inscripción fue presentada por Fernando Sandoval Ruiz, personero legal titular de la agrupación política.

El órgano electoral justificó la medida al confirmar que la nómina no recibió ninguna tacha o impugnación dentro de los plazos legales establecidos.

"Ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 35 del Reglamento sin que se haya formulado tacha contra la lista de candidatos ni contra alguno de sus integrantes".

La resolución emitida por el tribunal cuenta con las firmas de la presidenta Ysabel Dorotea Garro de la Peña, los miembros Marcos Villalta Infante y Vilma Escobar Honorio, y el secretario jurisdiccional Oscar Américo Liendo Álvarez.

Los magistrados dispusieron la publicación del fallo en el Portal Electrónico Institucional del JNE y la notificación formal al personero del partido para continuar el proceso electoral.

Sin embargo, aún queda un trámite pendiente, pues a pesar de que la lista fue aprobada tal como fue admitida en un inicio, el exalcalde Rafael López Aliaga pasará a asumir la candidatura principal una vez que se tramite y formalice la dimisión de Luis Rubio.