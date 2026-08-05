ATU confirma cambios en el transporte público por el feriado del 6 de agosto: conoce aquí los horarios

ATU dio a conocer los horarios de los principales servicios de transporte durante este feriado del 6 de agosto. | Composición LR | ATU

ATU dio a conocer los horarios de los principales servicios de transporte durante este feriado del 6 de agosto. | Composición LR | ATU

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Con motivo del feriado nacional de este jueves 6 de agosto, por la conmemoración de la Batalla de Junín, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el horario especial que tendrán los servicios de transporte público autorizado para facilitar el desplazamiento de la ciudadanía.

La entidad, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), exhortó a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación y revisar los horarios para evitar contratiempos durante este día no laborable.

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¿Cómo funcionará el transporte público este jueves 6 de agosto?

La ATU informó que el servicio de transporte regular operará desde las 4.30 a. m. hasta las 12.00 de la medianoche, aunque la frecuencia de las unidades estará sujeta a la demanda de pasajeros.

En tanto, los taxis autorizados brindarán atención durante las 24 horas, mientras que los corredores complementarios circularán entre las 5.00 a. m. y las 11.00 p. m., manteniendo sus recorridos habituales.

Por su parte, el servicio Aerodirecto, que conecta diversos puntos de Lima con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, funcionará con sus rutas y horarios habituales.

Horarios del Metropolitano y Metro de Lima durante el feriado

Respecto al sistema de transporte masivo, la ATU precisó que el Metropolitano operará con los siguientes horarios:

Los servicios regulares A, B y C atenderán de 5.00 a. m. a 10.00 p. m.

atenderán de El Expreso 1 funcionará de 6.00 a. m. a 9.00 p. m.

funcionará de El Expreso 5 circulará de 6.00 a. m. a 8.00 p. m.

circulará de Los buses alimentadores prestarán servicio hasta las 11.00 p. m.

En cuanto al Metro de Lima, la Línea 1 operará entre las 5.30 a. m. y las 10.00 p. m., con frecuencias de paso de trenes que variarán entre 4,5 y 15 minutos, según la franja horaria.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao, en tanto, mantendrá su horario habitual, de 6.00 a. m. a 11.00 p. m.

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