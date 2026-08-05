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Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República busca ampliar la vigencia del carné universitario a dos años y autorizar que pueda ser utilizado todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos y feriados. La iniciativa es impulsada por la congresista Marleny Arminta (Ahora Nación).

Para lograrlo, el texto legislativo plantea modificar el artículo 127 de la Ley 30220, Ley Universitaria, que establece los lineamientos para el otorgamiento del carné universitario, así como la Ley 26271, que norma el derecho a pases libres y pasajes diferenciados en el transporte público.

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Proponen ampliar la vigencia del carné universitario a dos años

Uno de los cambios más sustanciales está referido al periodo de validez del documento. La propuesta señala expresamente que el carné universitario pasaría a tener una vigencia de dos años “contados desde la fecha de su emisión, siempre que el estudiante mantenga su matrícula vigente durante dicho periodo”.

Además, precisa que todo estudiante matriculado en programas de pregrado o posgrado de las universidades públicas y privadas tendrá derecho a la emisión del carné como documento oficial de identificación. Las universidades serían las encargadas de comunicar de forma permanente a la Sunedu la condición académica de los estudiantes para garantizar que la información sobre la vigencia del documento se encuentre actualizada.

¿El carné universitario podría ser utilizado fines de semana y feriados?

Sí. La propuesta de la diputada Arminta también plantea que el pasaje universitario —al que se puede acceder mediante el carné— no exceda del 50% del precio del pasaje ordinario cobrado a los usuarios de transporte urbano e interurbano, y que dicho servicio aplique todos los días de semana, incluyendo los sábados, domingos y feriados, desde las 5.00 a. m. hasta la medianoche.

La modificatoria al artículo 5 de la Ley 26271 también establece que el beneficio del medio pasaje se concrete previa presentación del carné vigente, ya sea en formato físico o digital. La Sunedu sería la encargada de implementar el formato digital del documento de manera progresiva, que coexistiría con su versión física.

¿Qué se necesita para que este proyecto de ley sea aprobado y entre en vigencia?

La iniciativa debe pasar por una serie de filtros en el Congreso bicameral antes de convertirse en ley. En principio, se encuentra en debate y aprobación en comisiones y en el pleno de la Cámara de Diputados. Luego, pasaría al Senado para ser aprobado, modificado o ratificado antes de enviarse al Poder Ejecutivo.

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