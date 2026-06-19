Ministerio de Trabajo presentó en la Corte de Lambayeque el sistema EXPEDIA para optimizar la gestión de procesos laborales

La jornada incluyó demostraciones de la plataforma y material audiovisual sobre la carga laboral. Fuente: difusión.

La jornada incluyó demostraciones de la plataforma y material audiovisual sobre la carga laboral. Fuente: difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue escenario de la presentación oficial del Sistema EXPEDIA, una plataforma digital impulsada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), orientada a fortalecer la gestión y optimización de los procesos laborales mediante herramientas tecnológicas.

La actividad contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque; el juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, Dr. Ramiro Bustamante Zegarra; el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy José María Solano González; así como magistrados de la especialidad laboral del distrito judicial de Lambayeque y funcionarios.

Durante sus palabras de bienvenida, el titular de la Corte de Lambayeque destacó la importancia de fortalecer la articulación interinstitucional y promover iniciativas que contribuyan a la modernización de los servicios vinculados a la administración de justicia y al ámbito laboral.

Por su parte, el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra resaltó la necesidad de continuar impulsando herramientas tecnológicas que permitan optimizar la atención de los ciudadanos y fortalecer la eficiencia en la gestión de los procesos laborales.

La presentación oficial del Sistema EXPEDIA estuvo a cargo del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, quien dio a conocer los alcances de esta herramienta digital orientada a mejorar la gestión de información y fortalecer los servicios relacionados con el empleo y las relaciones laborales.

Asimismo, la directora general de Promoción del Empleo, Gina Roxana Sánchez Pimentel, realizó una demostración de la plataforma, explicando sus principales funcionalidades, beneficios y mecanismos de acceso para los usuarios.

La jornada incluyó además la presentación de material audiovisual relacionado con la problemática de la carga laboral y un video tutorial sobre el funcionamiento del sistema, permitiendo a los asistentes conocer de manera práctica las características de esta herramienta tecnológica.

La realización de esta actividad reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque con la transformación digital, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de espacios de coordinación interinstitucional orientados a brindar mejores servicios a la ciudadanía.