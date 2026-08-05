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Naldy Saldaña hace conmovedor pedido tras denuncia contra César Sánchez de La Bella Luz: "Detengan el odio a personas que no tienen la culpa"

La exintegrante de La Bella Luz se pronunció en sus redes sociales luego de recibir el respaldo del público y pidió que las críticas no sean dirigidas contra personas ajenas a los hechos que denunció.

Naldy Saldaña comparte mensaje tras denuncia a exdirector de La Bella Luz. Foto: composición LR/ATV/difusión
Naldy Saldaña comparte mensaje tras denuncia a exdirector de La Bella Luz. Foto: composición LR/ATV/difusión
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Naldy Saldaña compartió un conmovedor mensaje luego de denunciar por presuntos tocamientos indebidos a César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz. En medio de la ola de apoyo que ha recibido desde que hizo pública su historia, la artista sorprendió al hacer un llamado a la calma y pedir que cesen los ataques contra personas que no están involucradas en el caso.

La cantante, quien permaneció durante tres años en la orquesta de Óscar Custodio, recibió el respaldo de agrupaciones musicales, figuras del espectáculo y miles de usuarios; también se registraron críticas y comentarios dirigidos a la orquesta. Ante el revuelo en redes sociales, la artista de 26 años compartió el siguiente mensaje: "Por favor, detengan el odio a personas que no tienen la culpa".

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Naldy Saldaña pide frenar los ataques tras la polémica por su denuncia

La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta generó críticas contra La Bella Luz en redes sociales desde que la cantante reveló que esa fue la verdadera razón de su salida de La Bella Luz. El caso tomó mayor notoriedad después de que la artista relatara su experiencia en el programa 'Magaly TV, la firme', donde contó el difícil momento que atravesó tras los presuntos hechos denunciados.

A raíz de la repercusión del caso, la cuenta oficial de la agrupación chiclayana recibió una gran cantidad de comentarios de usuarios que expresaron su indignación por lo ocurrido. Sin embargo, lejos de incentivar esos cuestionamientos, la artista utilizó sus historias de Instagram para hacer un llamado a la reflexión y evitar que el rechazo alcance a personas que no guardan relación con la denuncia.

Mensaje de Naldy Saldaña

Mensaje de Naldy Saldaña. Foto: Instagram

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