Reniec entrega DNI este 7 de junio por elecciones: estas son las 235 agencias habilitadas en el Perú

Entregan DNI en el marco de la segunda vuelta electoral en Perú | Composición LR / Andina

Entregan DNI en el marco de la segunda vuelta electoral en Perú | Composición LR / Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este domingo 7 de junio atiende en 235 agencias a nivel nacional para la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) previamente tramitado. La jornada extraordinaria se realiza con el fin de que los ciudadanos cuenten con este importante registro y puedan ejercer su derecho al sufragio en la segunda vuelta electoral.

Según el organismo, los horarios de atención varían según la región, pero comprenden franjas que van desde las 6.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. Las votaciones en el marco de las Elecciones Generales 2026 se realizarán hasta las 5.00 p. m., de acuerdo con la programación oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN LA HORA FINAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Oficinas del Reniec para recoger DNI este 7 de junio

Las 235 sedes habilitadas para recoger este documento se encuentran distribuidas en las siguientes regiones: Amazonas (10), Áncash (9), Apurímac (4), Arequipa (10), Ayacucho (14), Cajamarca (13), Cusco (10), Huancavelica (11), Huánuco (12), Ica (7), Junín (12), La Libertad (23), Lambayeque (4), Lima (21, que corresponden a Lima Metropolitana y provincias), Loreto (11), Madre de Dios (1), Moquegua (3), Pasco (8), Piura (12), Puno (17), San Martín (14), Tacna (1), Tumbes (4) y Ucayali (6).

Para conocer la ubicación exacta de las oficinas y su horario específico de atención, solo debes ingresar a este enlace.

Verifica el trámite de tu DNI antes de acudir a la Reniec

La entidad registral recomendó a los ciudadanos comprobar previamente si su documento ya se encuentra listo para ser recogido antes de acudir a uno de sus centros de atención. Para ello, cada usuario debe ingresar a este enlace, colocar su número de DNI o de solicitud y hacer clic en Consulta.

De inmediato, la página de Reniec mostrará los datos del ciudadano que realizó el trámite, la agencia que seleccionó para el recojo del documento y el porcentaje de avance de la gestión. Si este se encuentra al 100%, puede acudir a recogerlo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.