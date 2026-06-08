Jornada electoral movilizó a miles de ciudadanos: Reniec entregó más de 16 mil DNI en todo el país
Durante la jornada electoral, se entregaron 16,386 documentos de identidad y se gestionaron 3,237 trámites adicionales en distintas regiones del país.
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La segunda vuelta de las Elecciones 2026 movilizó a miles de ciudadanos en todo el país, no solo para acudir a las urnas, sino también para realizar trámites relacionados con su identificación. Con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho al voto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó más de 200 puntos de atención durante la jornada electoral del domingo 7 de junio.
Como resultado de este despliegue, la entidad concretó la entrega de 16,386 documentos nacionales de identidad y gestionó el trámite de 3,237 DNI adicionales en distintas regiones del país. La atención se desarrolló entre las 6:00 a. m. y las 4:00 p. m., coincidiendo con el horario establecido para el proceso electoral.
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Reniec entregó más de 16 mil DNI durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026
Con el propósito de facilitar la participación ciudadana en los comicios, Reniec desplegó una red de atención en más de 200 puntos habilitados a nivel nacional. Los servicios estuvieron disponibles durante toda la jornada electoral para atender a ciudadanos que necesitaban recoger su documento de identidad o realizar gestiones vinculadas a este trámite.
La medida formó parte de las acciones implementadas por la entidad para asegurar que los electores contaran con la documentación necesaria al momento de acudir a votar. De esta manera, se buscó reducir posibles inconvenientes relacionados con la identificación de los ciudadanos durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.
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Más de 4,500 ciudadanos utilizaron el servicio de DNI Exprés antes de la votación
Como parte de las medidas especiales para las Elecciones 2026, Reniec puso en funcionamiento el servicio de DNI Exprés desde el 5 de junio hasta las 10:00 a. m. del día de la votación. Esta modalidad permitió a los ciudadanos solicitar de manera virtual el duplicado de su DNI electrónico y recogerlo en menos de 24 horas en una de las 27 agencias habilitadas para este fin.
Entre el 4 de junio y las 3:00 p. m. del 7 de junio se registraron 4,586 solicitudes de duplicado de DNI electrónico mediante la plataforma web de Reniec en centros que cuentan con impresión de DNIe. Solo durante la jornada electoral, hasta las 3:00 p. m., se contabilizaron 361 solicitudes adicionales, lo que reflejó la demanda de este servicio habilitado para facilitar la participación de los ciudadanos en el proceso electoral.