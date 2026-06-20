Daniel Urresti postula a la alcaldía de Lima por Podemos Perú
El exministro del Interior confirmó su participación en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre y aseguró que buscará convertir a Lima en una ciudad con mayor seguridad, orden y mejores condiciones para sus ciudadanos.
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Daniel Urresti anunció su postulación a la alcaldía de Lima por Podemos Perú. El excongresista oficializó su candidatura a la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. De esta manera, se suma a la contienda electoral municipal que definirá a las próximas autoridades locales en los comicios previstos para octubre.
La inscripción de fórmulas y listas de candidatos culminó el viernes 19 de junio ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre las postulaciones presentadas figura la encabezada por Urresti, quien representará a Podemos Perú en la carrera por el sillón municipal de la capital.
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En su pronunciamiento, el exministro señaló que tomó la decisión de postular porque considera que Lima enfrenta problemas urgentes que requieren atención. Mencionó la inseguridad ciudadana, el desorden urbano, la limpieza pública, la congestión vehicular y la falta de oportunidades como algunos de los principales desafíos que afectan a millones de vecinos.
Asimismo, sostuvo que su experiencia en el servicio público y en las Fuerzas Armadas constituye una de las principales credenciales de su candidatura. Según indicó, buscará convencer al electorado con propuestas orientadas a la gestión municipal y no con promesas que, a su juicio, resultan difíciles de cumplir.