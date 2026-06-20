López Aliaga deja entrever que Luis Rubio no cumpliría los 4 años de alcaldía si gana: "Ya es voluntad de él"

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Rafael López Aliaga dejó entrever que Luis Rubio no cumpliría los 4 años de alcaldía en caso de obtener la victoria en las elecciones municipales. Durante una entrevista en RPP, el exalcalde de Lima aseguró que le solicitó a su candidato permanecer durante todo el mandato, aunque reconoció que no puede asegurar que ello ocurra. "Yo le he pedido a Lucho: 'quédate los 4 años', pero ya es la voluntad de él", declaró.

Las declaraciones del líder de Renovación Popular se producen días después de confirmar que postulará como teniente alcalde en la lista encabezada por Luis Rubio. Con esta fórmula electoral.

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Durante la misma entrevista, López Aliaga comparó la situación de Rubio con su propia decisión de no jurar como senador. "Es como yo, a mí no me pueden obligar a convalidar un fraude jurando como senador", manifestó al reiterar sus cuestionamientos al proceso electoral y a las autoridades encargadas de organizar los comicios.

La afirmación reaviva los cuestionamientos sobre una eventual sucesión en el municipio. Si Rubio renuncia al cargo, sería López Aliaga quien asuma como alcalde. Este escenario, para especialistas y actores políticos es una clara violación a la ley que prohíbe la reelección.