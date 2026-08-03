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¿Cuándo habrá un eclipse solar visible en el Perú? La NASA fija la fecha para ver el "anillo de fuego" tras el evento de agosto

Se recomienda observar eclipses solares con lentes certificados o métodos de proyección indirecta para evitar daños a la vista, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

En España, el eclipse total marcará un hecho histórico al ser el primero en más de un siglo y dará inicio al "Trío de Eclipses", programado entre 2026 y 2028.
En España, el eclipse total marcará un hecho histórico al ser el primero en más de un siglo y dará inicio al "Trío de Eclipses", programado entre 2026 y 2028. | Foto: Andina/Composición LR
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El eclipse solar total del próximo 12 de agosto será uno de los eventos astronómicos más importantes de 2026, pero no podrá observarse desde el Perú. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el fenómeno solo será visible de forma total en regiones específicas de Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña parte de Portugal, mientras que en otros países se apreciará de manera parcial.

Ante ello, quienes esperaban presenciar un eclipse desde territorio peruano deberán esperar algunos meses más. De acuerdo con la información difundida por la NASA, el próximo fenómeno visible desde las Américas será un eclipse solar anular, conocido como el "anillo de fuego", programado para el 6 de febrero de 2027.

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El eclipse total de agosto tendrá como principal escenario a España

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la luz solar para quienes se encuentran dentro de la trayectoria de la sombra lunar. Durante esos minutos, el cielo se oscurece de manera similar al amanecer o al atardecer.

La NASA indicó que el eclipse del 12 de agosto alcanzará su totalidad en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. En el caso de España, el evento tendrá un significado especial, ya que será el primer eclipse solar total visible en ese país en más de un siglo y marcará el inicio del denominado "Trío de Eclipses", una serie de tres fenómenos astronómicos que se producirán entre 2026 y 2028.

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El próximo eclipse visible desde el Perú será en febrero de 2027

Aunque el eclipse total de agosto no podrá observarse desde el Perú, la NASA señala que el eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027 sí será visible desde distintos puntos del continente americano. En este tipo de fenómeno, la Luna no cubre completamente el Sol, por lo que alrededor del satélite se forma un brillante aro de luz conocido como el "anillo de fuego".

La agencia espacial también recordó que cualquier observación de un eclipse solar debe realizarse con las medidas de seguridad adecuadas. Entre las recomendaciones figuran utilizar lentes certificados para observación solar o recurrir a métodos de proyección indirecta, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede provocar daños permanentes en la vista.

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