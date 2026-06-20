Accidente en Arequipa: bus de empresa Juanes impacta contra vivienda y deja más de 50 heridos en Camaná

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Un bus interprovincial de la empresa Juanes, que cubría la ruta Arequipa–Caravelí, se despistó durante la madrugada de este sábado 20 de junio y chocó contra una vivienda en el sector Cerrillos, distrito de Samuel Pastor, en la provincia de Camaná, región Arequipa. El accidente dejó 51 personas heridas.

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa, el hecho ocurrió aproximadamente a las 00.15 a. m. Los heridos fueron trasladados al servicio de Emergencia del Hospital de Camaná, donde recibieron atención médica inmediata.

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Atención de emergencia y traslado de heridos

Ante la magnitud del accidente, las autoridades activaron una respuesta articulada que incluyó ambulancias del Hospital de Camaná, el Centro de Salud Ocoña y el puesto de salud La Planchada. También participaron unidades de la Policía Nacional, bomberos y Serenazgo.

El gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, informó que siete pacientes fueron referidos al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa debido a la gravedad de sus lesiones. Para el traslado se emplearon ambulancias del Hospital de Camaná, del Hospital Alto Inclán de Islay, de EsSalud y del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

El jefe de la Compañía de Bomberos N.° 35 de Camaná, Yaco Páez, señaló que el impacto dejó una situación de alta complejidad por la cantidad de afectados y porque el vehículo terminó empotrado contra una vivienda.

“No se han reportado fallecidos, pero sí varias personas afectadas. Una menor quedó atrapada entre un asiento y una ventana y fue rescatada por el personal de emergencia”, indicó.

Además, precisó que el conductor del ómnibus quedó atrapado entre los fierros de la unidad y tuvo que ser rescatado por los equipos de emergencia. Páez añadió que un segundo vehículo habría participado en el accidente, lo que forma parte de la investigación en curso.

Las causas del despiste continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Lista de pasajeros heridos