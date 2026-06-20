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Accidente en Arequipa: bus de empresa Juanes impacta contra vivienda y deja más de 50 heridos en Camaná

Las autoridades activaron un operativo de emergencia con ambulancias y equipos de rescate. La causa del despiste está bajo investigación y no se reportan fallecidos.

Accidente de bus en Arequipa deja 51 personas heridas
Accidente de bus en Arequipa deja 51 personas heridas | Composición LR
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Un bus interprovincial de la empresa Juanes, que cubría la ruta Arequipa–Caravelí, se despistó durante la madrugada de este sábado 20 de junio y chocó contra una vivienda en el sector Cerrillos, distrito de Samuel Pastor, en la provincia de Camaná, región Arequipa. El accidente dejó 51 personas heridas.

De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa, el hecho ocurrió aproximadamente a las 00.15 a. m. Los heridos fueron trasladados al servicio de Emergencia del Hospital de Camaná, donde recibieron atención médica inmediata.

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Atención de emergencia y traslado de heridos

Ante la magnitud del accidente, las autoridades activaron una respuesta articulada que incluyó ambulancias del Hospital de Camaná, el Centro de Salud Ocoña y el puesto de salud La Planchada. También participaron unidades de la Policía Nacional, bomberos y Serenazgo.

El gerente regional de Salud, Walther Oporto Pérez, informó que siete pacientes fueron referidos al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa debido a la gravedad de sus lesiones. Para el traslado se emplearon ambulancias del Hospital de Camaná, del Hospital Alto Inclán de Islay, de EsSalud y del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

El jefe de la Compañía de Bomberos N.° 35 de Camaná, Yaco Páez, señaló que el impacto dejó una situación de alta complejidad por la cantidad de afectados y porque el vehículo terminó empotrado contra una vivienda.

“No se han reportado fallecidos, pero sí varias personas afectadas. Una menor quedó atrapada entre un asiento y una ventana y fue rescatada por el personal de emergencia”, indicó.

Además, precisó que el conductor del ómnibus quedó atrapado entre los fierros de la unidad y tuvo que ser rescatado por los equipos de emergencia. Páez añadió que un segundo vehículo habría participado en el accidente, lo que forma parte de la investigación en curso.

Las causas del despiste continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Lista de pasajeros heridos

  • Quispe Gutierrez Andy
  • Lizarro Taypacha Arné
  • Miriam Huamaní Disque
  • Carmén Camió Cárdenas
  • Elizabeth Gabriela Sandoval
  • Lidia Valdivia Sandoval
  • Nayeska Jimena Machaca
  • Roberto Carlos Espinoza De La Cruz
  • Elvis Huilca Chaco
  • Willybrodis Rodríguez Canales
  • Betty Greta Quispe Hilario
  • Libertad Quispe Hilario
  • Chachayhua Mayta Martín
  • Fabiola Tito Chura
  • Laura Guaman Briana
  • Huamán Huarcaya David
  • Milen Karito Choquehuanca
  • Apaza Tapaza Isaac
  • Roca Molina Edwin
  • Ninaquispe Baes Atilio
  • Renzo Urbina David
  • Zeballos Valdez Alférez
  • Guerreros Espinoza Jhoselyn
  • Idsonsa Caplla Jhoselyn
  • Darwin Farfan Guerreros
  • Farfán Alférez Dante Armando
  • Britney Selene Cardenas
  • Daniel Armando Ulbuas Zevallos
  • Condori Capto Gianfranco
  • Alexander Farfan Alférez
  • Aguirre Almirón Jesús Alberto
  • Jessica Alto
  • Sulca Baltazar Williams
  • Diego Navarrete Crispín
  • Chipana Choque Paul Ángel
  • Santiago Vizcarra Taca
  • Camila Angelica Rivero Cardenas
  • Apaza Pacheco Anabelinda
  • Paya Machaca Elvis Ronald
  • Wilmer David Salwa Chaco
  • Wildor Vladimir Ticona López
  • Marlon Bruno Huilca
  • Gutierrez Quispe Vanna
  • Chicorre Chambi Charly
  • Huanca Chambi Oldan
  • Gonzáles Mamani Edwin
  • Briyit Saquita Montoya
  • Saquita Montoya Angelina
  • Morales Castro Josué Pedricio
  • Ríos Cauta Lusmila
  • Huamaní Huamaní Estrella
  • Torres Mamani Angel Blas
  • Samanta Flores Elena
  • Williams Siuduchi Juan Humberto
  • Rosa Rodríguez de Carcelen
  • Carcelen Rodríguez Jorge David
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