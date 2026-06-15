Padre de familia es hallado sin vida en el Colca tras cinco días desaparecido
El cadáver fue hallado a unos 200 metros de profundidad del río Colca. Sus familiares indicaron que la última vez que tuvieron noticias de él fue cuando trabajaba en una empresa minera.
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Una lamentable noticia enluta a una familia en Arequipa. El cuerpo de Efraín Agapito Lupinta Cruz (38), trabajador de la empresa minera Antapaccay y padre de familia, fue hallado sin vida el 14 de junio en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma.
El cadáver del hombre, desaparecido desde el 9 de junio, fue ubicado a unos 200 metros de profundidad, en una zona de difícil acceso del río Colca, tras varios días de búsqueda.
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Hallazgo del cadáver
Hasta la zona llegó la brigada de rescate en carreteras de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ocho agentes descendieron y arriesgaron su vida para recuperar los restos de la víctima, en presencia de representantes del Ministerio Público y personal de investigación.
Días antes, los parientes de Efraín Lupinta presentaron una denuncia por desaparición en una comisaría de Espinar, en Cusco, e indicaron que la última vez que supieron de él fue cuando estaba en su trabajo en la minera.
Mientras las autoridades continúan con las pesquisas para determinar qué ocurrió, los deudos del trabajador exigen respuestas sobre las circunstancias de su muerte.
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