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Cuatro muertos y un herido grave deja fatal choque entre auto y camión en Arequipa: hallaron latas de cerveza

El único sobreviviente, un joven de 26 años, fue trasladado a un hospital de la ciudad. Pericias en el lugar revelaron que hubo alcohol involucrado, hecho que será investigado.

Un trágico accidente de tránsito en Camaná, Arequipa, dejó cuatro muertos y un sobreviviente grave tras colisión entre un Daewoo Tico y un camión.
Un trágico accidente de tránsito en Camaná, Arequipa, dejó cuatro muertos y un sobreviviente grave tras colisión entre un Daewoo Tico y un camión. | Andina
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Un accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo 14 de junio en la provincia de Camaná, región Arequipa, dejó cuatro personas muertas y un sobreviviente con heridas graves. El choque se produjo en el sector Quebrada del Toro, en el distrito de Samuel Pastor, cuando un auto Daewoo Tico colisionó contra un camión con remolque.

Según las primeras diligencias, el vehículo menor, de placa EH-1835, se desplazaba de sur a norte cuando impactó contra un camión Mack de placa V4Y-745, que transitaba en sentido contrario. Producto de la fuerza del choque, el auto quedó completamente destruido.

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Fallecidos tras trágico siniestro en Camaná

En el Tico viajaban cinco personas. Cuatro de ellas murieron en el acto: dos hombres que iban en los asientos delanteros quedaron atrapados entre los fierros, mientras que dos mujeres fueron halladas sin vida a un costado de la vía.

El único sobreviviente, un joven de 26 años, fue encontrado desorientado y con lesiones en la cabeza por transportistas que intentaron auxiliarlo. Inicialmente fue llevado al hospital de Camaná, pero, debido a la gravedad de sus heridas, lo trasladaron a Arequipa para recibir atención especializada. Autoridades médicas informaron que su estado es estable.

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Aún no identifican a las víctimas mortales

Hasta el cierre de esta edición, las identidades de las víctimas no habían sido confirmadas. Además, se encontraron latas de cerveza cerca del vehículo siniestrado, un elemento que será tomado en cuenta en las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Policías y bomberos continúan con las labores de recuperación de los cuerpos y los peritajes correspondientes, mientras el tránsito en la zona permanece restringido. El conductor del camión, identificado como Víctor Raúl Rodríguez Biamont, resultó ileso.

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