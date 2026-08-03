Roro admitió que el mensaje ofensivo lo escribió a los 17 años, resaltando que ahora, a sus 24, ha cambiado su perspectiva y siente admiración por Perú y su cultura. Fotos: Instagram.

Roro admitió que el mensaje ofensivo lo escribió a los 17 años, resaltando que ahora, a sus 24, ha cambiado su perspectiva y siente admiración por Perú y su cultura. Fotos: Instagram.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Roro sigue en el ojo de la tormenta. La influencer española volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de que resurgiera una antigua respuesta suya, cuando un usuario le preguntó si era peruana. Aquella vez, la europea respondió con un “never” acompañado de un emoji de vómito. La publicación provocó una ola de cuestionamientos, especialmente entre usuarios de Perú, quienes calificaron el mensaje como ofensivo.

Roro, quien hace unos días estuvo envuelta en una polémica por su participación en 'La Velada del Año seis' organizada por Ibai Llanos, fue cuestionada por miles de cibernautas de TikTok y X, quienes compartieron la captura de pantalla. Asimismo, la joven reavivó el debate sobre la responsabilidad de los influencers por publicaciones realizadas años atrás.

Roro pide perdón: La influencerespañola se pronuncia tras comentario xenofóbico sobre Perú: “Era una niña ignorante"

Española Roro se defiende ante críticas

Ante la ola de críticas, Roro, ahora de 24 años, rompió el silencio y admitió que ella escribió ese comentario que indignó a miles de peruanos. Sin embargo, la influencer española aclaró que en aquella época tenía solo 17 años y que se dejó llevar por un meme que circulaba en España.

Comentario de Roro

"El comentario que habéis visto lo hice con 17 años. Era una niña ignorante y me hacía gracia el meme que había en España con Perú. Ahora tengo 24 años y obviamente soy otra persona y no tengo la misma mentalidad de cuando era niña", explicó la creadora de contenidos.

Asimismo, la influencer ofreció disculpas públicas por su comentario y aclaró que en la actualidad siente admiración por este país. "Pido perdón de corazón si he ofendido a alguien. De hecho he dicho muchas veces que Perú es uno de mis países favoritos y tiene una de las mejores gastronomías del mundo", concluyó en su comunicado junto a un emoji de corazón blanco.