¡Atención, usuarios! ATU anuncia desvíos del Corredor Morado y buses del transporte público por marcha en el Centro de Lima

La ATU informó que algunos servicios de transporte público modificarán temporalmente sus recorridos por la marcha 'Justicia Electoral' programada para hoy, viernes 19. | Foto: composición LR

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el Corredor Morado y diversas rutas del transporte público modificarán temporalmente sus recorridos debido a los cierres y restricciones vehiculares programados en el Centro Histórico de Lima por la marcha denominada ‘Justicia Electoral’, programada para hoy viernes, 19 de junio. La movilización será realizada por simpatizantes de Juntos por el Perú (JP), quienes solicitan regular el voto ciudadano, lo que ha motivado medidas especiales de tránsito en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los cambios alcanzarán también a varias rutas del transporte convencional que circulan por la avenida Abancay y otras vías cercanas. Los desvíos se aplicarán según la programación operativa y las disposiciones de control establecidas por la Policía Nacional del Perú, mientras personal de la ATU realizará labores de monitoreo y orientación para reducir las afectaciones a los usuarios.

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Corredor Morado modificará su recorrido por cierre de vías en el Centro de Lima

Las rutas del Corredor Morado que habitualmente transitan por la avenida Abancay deberán utilizar vías alternas mientras se mantengan las restricciones. En dirección hacia los distritos de La Victoria, Magdalena y San Isidro, las unidades desviarán su recorrido por el puente Huánuco, el jirón Huanta y la avenida Miguel Grau antes de continuar con su trayecto habitual.

En sentido contrario, hacia San Juan de Lurigancho, los buses circularán por el jirón Huanta y la avenida 9 de Octubre para reincorporarse posteriormente a su ruta regular. De igual forma, las unidades del transporte convencional que utilizan la avenida Abancay aplicarán el mismo esquema de desvío a fin de evitar las zonas restringidas.

La ATU indicó que las rutas convencionales procedentes de Lima Norte también ajustarán temporalmente sus recorridos mediante el uso de vías alternas. Entre las principales opciones consideradas se encuentran la Vía de Evitamiento, la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Guzmán Blanco y la avenida 28 de Julio, dependiendo de las condiciones operativas y del control del tránsito en la zona.

Corredor Azul y líneas del Metropolitano circularán con normalidad por el Centro de Lima

En el caso del Corredor Azul y de los servicios del Metropolitano, incluidas las rutas A, C y expreso 10, la ATU informó que continuarán operando con normalidad y sin modificaciones en sus recorridos habituales, pese a las restricciones vehiculares previstas en el Centro de Lima.

Asimismo, la entidad recomendó a los usuarios organizar sus viajes con anticipación, considerar posibles demoras en algunas zonas y mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la ATU para conocer cualquier actualización sobre el funcionamiento de los servicios de transporte público.