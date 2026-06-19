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Piura: alertan medicinas vencidas y falta de antirretrovirales en centros de salud de Talara y Paita

El informe de la Contraloría señala la presencia de fármacos caducados, además de fallas en el almacenamiento, como el mal estado de las farmacias y condiciones inadecuadas que podrían acelerar el deterioro de los medicamentos clave para pacientes.

La Contraloría halló medicamentos vencidos y fallas en el almacenamiento en establecimientos de salud de Talara y Paita, Piura, poniendo en riesgo a cientos de pacientes.
La Contraloría halló medicamentos vencidos y fallas en el almacenamiento en establecimientos de salud de Talara y Paita, Piura, poniendo en riesgo a cientos de pacientes. | Contraloría
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Medicamentos vencidos, productos desaparecidos y serias fallas en el almacenamiento fueron detectados por la Contraloría en establecimientos de salud de Talara y Paita, en la región Piura. El informe advierte que estas irregularidades podrían poner en riesgo la atención de cientos de pacientes y comprometer el acceso a medicinas esenciales.

Según el Informe de Visita de Control N.° 012-2026-OCI/4190-SCC, elaborado entre el 5 y el 26 de mayo de este año, se hallaron fármacos vencidos en las áreas de farmacia de los establecimientos de salud de Lobitos y Macacará.

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Contraloría detecta falta de antirretrovirales

En Lobitos, los auditores encontraron suspensión oral de metronidazol para uso pediátrico y sobres de sales de rehidratación oral vencidos desde abril de 2026. En Macacará, se detectaron tiras reactivas vencidas desde octubre de 2024, pruebas rápidas de embarazo caducadas desde diciembre de 2025 y suplementos de micronutrientes fuera de fecha.

El informe también reveló faltantes de medicamentos en varios establecimientos. En el centro de salud I-4 de Talara se reportó la ausencia de carbamazepina y azitromicina, además de la desaparición de 1.228 unidades de antirretrovirales destinadas a pacientes con VIH/SIDA.

Situaciones similares se registraron en Vichayal, Macacará y El Arenal, donde no se ubicaron medicamentos esenciales como ácido fólico con sulfato ferroso, losartán y mebendazol.

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Almacenamiento deficiente de medicinas

A ello se suman las deficientes condiciones de almacenamiento. En Lobitos, la farmacia funciona sin aire acondicionado ni equipos para medir temperatura y humedad, mientras que en Vichayal se detectaron filtraciones de agua y fallas en el sistema de climatización, factores que podrían acelerar el deterioro de los productos.

La Contraloría también advirtió sobre devoluciones de medicamentos por sobrestock al almacén especializado del Sismed, una práctica que podría generar un uso ineficiente de recursos públicos y aumentar el riesgo de vencimiento de los productos.

El informe ya fue remitido a la Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna para la adopción de medidas correctivas y preventivas que permitan garantizar el abastecimiento y la adecuada conservación de los medicamentos en la región.

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