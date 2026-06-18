Hospital Regional de Moquegua ejecuta sala de hemodiálisis sin licencia en obra clave para pacientes renales
El proyecto, valorizado en más de S/19 millones, presenta un avance del 50%, pese a que el Gobierno Regional no habría obtenido la licencia de edificación. La Contraloría advierte riesgo de multas y posible paralización.
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La Contraloría General de la República detectó que la construcción de la nueva sala de hemodiálisis y la compra de equipamiento médico para el Hospital Regional de Moquegua se ejecutan sin la licencia de edificación correspondiente, lo que podría generar sanciones económicas y hasta la paralización de la obra.
Según el Informe de Hito de Control 009-2026-OCI/5347-SCC, el proyecto, valorizado en S/19 millones 177.968, presenta actualmente un avance físico del 50%, pese a que la solicitud de licencia fue declarada improcedente en diciembre del 2024 por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
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Contraloría detecta irregularidades en hospital de Moquegua
La observación municipal respondió a errores técnicos sustanciales en el expediente, entre ellos la consignación de un número de predio incorrecto y discrepancias en las áreas techadas declaradas frente a los registros oficiales.
La Contraloría advirtió que esta omisión expone al Estado al pago de multas y al riesgo de una paralización total, situación que podría retrasar la puesta en marcha de los servicios médicos y afectar a pacientes con enfermedades renales que esperan tratamiento especializado en la región.
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Sin medidas de seguridad
Durante la evaluación, realizada entre el 20 y 26 de mayo del 2026, también se detectó que la obra carece de un plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, además de no contar con extintores, lo que pone en peligro la integridad del personal y de terceros involucrados.
Asimismo, se identificaron inconsistencias en la gestión de almacén, falta de registros en el cuaderno de obra y la omisión de registrar órdenes de compra y servicios menores a 8 UIT en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), lo que limita la transparencia del proceso.
Los hallazgos fueron notificados al Gobierno Regional de Moquegua a fin de que adopte medidas correctivas y legales para subsanar las observaciones y evitar mayores perjuicios en la ejecución del proyecto.
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