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Hospital Regional de Moquegua ejecuta sala de hemodiálisis sin licencia en obra clave para pacientes renales

El proyecto, valorizado en más de S/19 millones, presenta un avance del 50%, pese a que el Gobierno Regional no habría obtenido la licencia de edificación. La Contraloría advierte riesgo de multas y posible paralización.

La Contraloría General de la República reveló que la nueva sala de hemodiálisis en el Hospital Regional de Moquegua se construye sin licencia, con un avance físico del 50%.
La Contraloría General de la República reveló que la nueva sala de hemodiálisis en el Hospital Regional de Moquegua se construye sin licencia, con un avance físico del 50%. | Contraloría
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La Contraloría General de la República detectó que la construcción de la nueva sala de hemodiálisis y la compra de equipamiento médico para el Hospital Regional de Moquegua se ejecutan sin la licencia de edificación correspondiente, lo que podría generar sanciones económicas y hasta la paralización de la obra.

Según el Informe de Hito de Control 009-2026-OCI/5347-SCC, el proyecto, valorizado en S/19 millones 177.968, presenta actualmente un avance físico del 50%, pese a que la solicitud de licencia fue declarada improcedente en diciembre del 2024 por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

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La observación municipal respondió a errores técnicos sustanciales en el expediente, entre ellos la consignación de un número de predio incorrecto y discrepancias en las áreas techadas declaradas frente a los registros oficiales.

La Contraloría advirtió que esta omisión expone al Estado al pago de multas y al riesgo de una paralización total, situación que podría retrasar la puesta en marcha de los servicios médicos y afectar a pacientes con enfermedades renales que esperan tratamiento especializado en la región.

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Sin medidas de seguridad

Durante la evaluación, realizada entre el 20 y 26 de mayo del 2026, también se detectó que la obra carece de un plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado, además de no contar con extintores, lo que pone en peligro la integridad del personal y de terceros involucrados.

Asimismo, se identificaron inconsistencias en la gestión de almacén, falta de registros en el cuaderno de obra y la omisión de registrar órdenes de compra y servicios menores a 8 UIT en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), lo que limita la transparencia del proceso.

Los hallazgos fueron notificados al Gobierno Regional de Moquegua a fin de que adopte medidas correctivas y legales para subsanar las observaciones y evitar mayores perjuicios en la ejecución del proyecto.

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