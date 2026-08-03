España advierte a sus ciudadanos no sobrevolar las Líneas de Nazca tras mortal accidente: "Las avionetas no cumplen con requisitos de mantenimiento"

El Gobierno de España recomienda evitar los sobrevuelos sobre las Líneas de Nazca tras el accidente aéreo que dejó 13 fallecidos, incluidos ciudadanos españoles. | Foto: Andina/WikiCommons/Composición LR

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El Gobierno de España añadió una recomendación para que sus ciudadanos eviten realizar sobrevuelos turísticos sobre las Líneas de Nazca debido a consideraciones de seguridad aérea. La advertencia, publicada en el apartado de Recomendaciones de Viaje del Consulado de España en Perú y actualizada el 3 de junio de 2026, cobra relevancia tras el fatídico accidente de una avioneta ocurrido en Nasca que dejó 13 personas fallecidas, entre ellas ciudadanos españoles.

La recomendación forma parte de las indicaciones oficiales sobre transporte aéreo en Perú y señala que, aunque los vuelos internos no suelen presentar mayores inconvenientes para las reservas, pueden registrarse retrasos o cancelaciones. En ese contexto, el documento desaconseja expresamente los sobrevuelos sobre las Líneas de Nazca al considerar que las aeronaves empleadas "no cumplen con requisitos de mantenimiento y seguridad equivalentes a los españoles".

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España mantiene vigente recomendación contra sobrevuelos en Nazca

La advertencia permanece publicada en la página oficial del Consulado de España en Perú con vigencia al 3 de agosto de 2026. En el apartado dedicado al transporte aéreo, las autoridades españolas indican que los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nazca no ofrecen estándares de mantenimiento y seguridad comparables con los exigidos en España.

El pronunciamiento se da luego del accidente ocurrido el 1 de agosto, cuando una avioneta Cessna Caravan C-208 de la empresa Aerodiana, que había despegado desde Pisco para realizar un recorrido turístico sobre las Líneas de Nazca, se estrelló en un predio agrícola de la provincia de Nasca. En el siniestro fallecieron los dos tripulantes y 11 turistas extranjeros, entre ellos ciudadanos de España, Italia y Alemania.

Investigación continúa mientras Aerodiana permanece suspendida

Tras el accidente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú informó que la Dirección General de Aeronáutica Civil suspendió de manera preventiva las operaciones de Aerodiana mientras se verifica el cumplimiento de la normativa aeronáutica. Asimismo, confirmó que existen grabaciones de las comunicaciones registradas por el sistema remoto de Corpac y que estas serán entregadas a las autoridades encargadas de la investigación.

Las diligencias técnicas están a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), organismo que busca determinar las causas del siniestro. De forma paralela, el Instituto de Medicina Legal confirmó la identificación de las 13 víctimas, mientras continúan los procedimientos para la entrega de los cuerpos a sus familiares y las coordinaciones con las representaciones diplomáticas de los países involucrados.