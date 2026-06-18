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Judicialidad

Corte de Sullana realiza audiencias domiciliarias para personas con discapacidad

El presidente de la Corte Superior, Yone Pedro Li Córdova, destaca la relevancia de estas iniciativas para garantizar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.

Este enfoque humanitario facilita que quienes tienen dificultades para trasladarse puedan recibir justicia en sus hogares. Fuente: difusión.
Este enfoque humanitario facilita que quienes tienen dificultades para trasladarse puedan recibir justicia en sus hogares. Fuente: difusión.
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Con el objetivo de acercar la justicia a quienes más lo necesitan y brindar una atención con enfoque humano e inclusivo, el Juzgado de Familia Transitorio de Sullana, a cargo de la magistrada Lina Berenisse Benites Cañote, realizó dos audiencias domiciliarias a personas con discapacidad que presentan dificultades para trasladarse hasta las instalaciones judiciales.

Esta buena práctica permite que en el mismo acto de audiencia la magistrada al final de la actuación probatoria y los alegatos finales de la defensa, dicte la sentencia resolviendo así en el mismo acto la pretensión solicitada a favor de la persona beneficiada con el proceso de Salvaguarda.

PUEDES VER: Corte de Sullana implementa buena práctica “SAEM” que agiliza presentación de informes sociales a juzgados de familia | sullana | La República

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Las diligencias estuvieron referidas a solicitudes de designación de apoyo y salvaguardias, mecanismos orientados a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, en su calidad de titular de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, acompañó al equipo técnico durante las visitas, resaltando la importancia de impulsar acciones que permitan brindar una respuesta oportuna a los justiciables.

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