Es falso que Romina Uribe esté impedida de integrar el Congreso por haber nacido en Argentina

En redes sociales circula una publicación sobre la diputada Romina Alejandra Uribe Sáenz, representante del Partido del Buen Gobierno. El mensaje la presenta como una “ciudadana argentina, nacida en Buenos Aires”, además, dice que supuestamente asumió como senadora.

Luego, resalta que la Constitución Política del Perú exige ser peruano de nacimiento para integrar el Congreso. De esa manera, el post usa el país donde nació Uribe para poner en duda que reúna los requisitos constitucionales para ocupar una curul. Sin embargo, Uribe sí es peruana de nacimiento, fue electa diputada y sí está perfectamente habilitada para ser congresista.

Viral

Romina Uribe sí es argentina, pero también peruana de nacimiento

La declaración jurada de hoja de vida que Uribe presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones confirma que nació el 28 de febrero de 1998 en Buenos Aires, Argentina. El documento también consigna un número de DNI peruano y muestra que postuló como diputada por Lima Metropolitana, no como senadora.

Declaración jurada

Sin embargo, el lugar de nacimiento no determina por sí solo si una persona es o no peruana por nacimiento.

La Constitución no exige haber nacido físicamente en el Perú

El artículo 90 de la Constitución establece que, para ser elegido senador o diputado, se requiere ser peruano de nacimiento y gozar del derecho de sufragio.

En el caso de los senadores, también se exige haber cumplido 45 años al momento de la postulación o haber sido anteriormente congresista o diputado. Para ser elegido diputado, la edad mínima es de 25 años.

Artículo 90 de la Constitución

No obstante, el concepto de “peruano por nacimiento” no comprende únicamente a quienes nacieron dentro del territorio nacional. El artículo 52 de la Constitución señala:

“Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos, inscritos en el registro correspondiente, conforme a ley”.

Artículo 52 de la Constitución

Por tanto, una persona nacida en Argentina o en cualquier otro país puede ser jurídicamente peruana por nacimiento cuando es hija de padre o madre peruanos y su nacimiento fue inscrito en el registro correspondiente.

Óscar Matutti: debe verificarse la condición jurídica, no solo el país de nacimiento

Óscar Matutti, abogado experto en derecho electoral, le explicó a PerúCheck que una persona nacida fuera del territorio peruano sí puede integrar el Senado o la Cámara de Diputados, siempre que jurídicamente posea la condición de peruana por nacimiento.

Según el especialista, la Constitución “no exige necesariamente haber nacido físicamente dentro del territorio peruano”, sino pertenecer a la categoría jurídica de peruano por nacimiento.

Matutti precisó que existe una diferencia entre estos dos casos:

Una persona que ha nacido en el extranjero, pero que es hija de madre o padre peruanos, y ha sido debidamente inscrita.

Una persona que adquirió posteriormente la nacionalidad peruana mediante naturalización.

En el primer caso, según el experto, la persona puede ser considerada peruana por nacimiento y cumplir el requisito para postular al Congreso. En cambio, quien obtuvo la nacionalidad únicamente por naturalización no reúne esa condición constitucional.

El abogado advirtió, además, que para verificar un caso concreto “no basta con señalar el país donde nació la persona”. Debe revisarse su partida peruana de nacimiento, su inscripción consular o el registro que acredite su nacionalidad peruana por nacimiento.

Matutti explicó, asimismo, que el procedimiento para registrarse como peruanos al nacer para los hijos de peruanos nacidos en otro país consiste en inscribir el nacimiento en el Registro de Nacimientos peruano. Esta inscripción puede efectuarse ante una oficina consular y no constituye una naturalización, sino el reconocimiento registral de la condición de peruano por nacimiento.

Romina Uribe no es senadora, sino diputada

La publicación también se equivoca respecto del cargo que ocupa Uribe.

La hoja de vida electoral muestra que Uribe marcó la casilla correspondiente a diputada y consignó como circunscripción Lima Metropolitana. La casilla de candidatura al Senado no fue marcada.

El Congreso de la República también la identificó como diputada electa e informó que se incorporó a la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario 2026-2031.

Por tanto, es falso que haya recibido credenciales o juramentado como senadora.

Conclusión

La publicación viral que cuestiona la legitimidad como senadora electa por haber nacido en Argentina utiliza un dato verdadero —que Romina Uribe nació en Buenos Aires, Argentina— para poner en duda que pueda integrar el Congreso por no ser peruana de nacimiento. Sin embargo, el país de nacimiento no permite determinar por sí solo la nacionalidad jurídica de una persona. El artículo 52 de la Constitución también reconoce como peruanos por nacimiento a quienes nacieron en el extranjero de padre o madre peruanos y fueron inscritos conforme a ley. Así lo confirmó el experto electoral Óscar Matutti. Asimismo, Uribe es diputada, no senadora. PerúCheck califica el cuestionamiento como falso.

Nota elaborada por Piero Solis, de PerúCheck.