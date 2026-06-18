Presidente de la Corte de Sullana participó en reconocimiento al escritor piurano Sigifredo Sánchez
El presidente de la Corte Superior de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, reconoció al Dr. Sigifredo Alberto Burneo Sánchez por su contribución a la literatura regional.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, participó en la ceremonia de reconocimiento al Dr. Sigifredo Alberto Burneo Sánchez, vicepresidente académico de la Universidad Nacional de Frontera, en mérito a su aporte a la literatura regional y a su destacada trayectoria como escritor, investigador y docente.
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Durante la ceremonia se realizó un recorrido por las más de treinta obras literarias y publicaciones académicas de su autoría, así como por su destacada labor docente. El titular de la Corte de Sullana felicitó al escritor por su destacada trayectoria y contribución al desarrollo cultural y académico de la región.
Burneo Sánchez es un reconocido poeta piurano, escritor, narrador, crítico literario e investigador de la literatura regional el cual le ha permitido obtener importantes distinciones y reconocimientos.