Una niña de 11 años con leucemia espera un trasplante de médula ósea urgente, pero solo cuatro de diez camas están operativas en EsSalud. | Foto: composición LR

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Una niña de 11 años con leucemia permanece a la espera de un trasplante de médula ósea que necesita con urgencia para continuar su tratamiento. Su padre, Hugo Huayanay, denunció que, pese a que la menor ya culminó todas las quimioterapias indicadas y cuenta con un donante compatible, el procedimiento no puede realizarse debido a la falta de camas operativas en EsSalud. Según relató, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati le informó que solo cuatro de las diez camas destinadas a estos trasplantes pediátricos están habilitadas a nivel nacional.

La familia espera desde hace más de dos semanas una solución mientras el riesgo de una recaída permanece latente. De acuerdo con el padre, los especialistas del Hospital Guillermo Almenara señalaron que el trasplante de médula ósea debe efectuarse en el menor tiempo posible, ya que la enfermedad alcanzó un índice cero tras las quimioterapias y ese escenario favorece la realización del procedimiento. Sin embargo, la disponibilidad de infraestructura ha retrasado el siguiente paso del tratamiento.

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Menor con leucemia espera un trasplante de médula mientras seis de las diez camas permanecen inoperativas en EsSalud

Hugo Huayanay explicó en una entrevista con Latina que acudió el 30 de julio al Hospital Rebagliati para la evaluación previa al internamiento de su hija. En esa cita, indicó que recibió la confirmación de que la menor estaba apta para el trasplante de médula ósea, pero también fue informado de que seis de las diez camas destinadas a este tipo de procedimientos permanecían fuera de servicio. Las cuatro restantes ya estaban ocupadas por otros pacientes.

Según su testimonio, el personal médico le indicó que la posibilidad de adelantar el ingreso dependerá de que las camas inoperativas sean reparadas. De lo contrario, la espera podría extenderse alrededor de 40 días, plazo estimado para que se libere una de las camas actualmente ocupadas. Incluso, afirmó que ya recibió una cita de control para el 4 de septiembre, aunque sin una fecha definida para el trasplante.

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"El médico me señaló que mi hija estaba apta para su ingreso, sin embargo, me reveló que de las 10 camas que tienen disponible para el trasplante de médula ósea para niños, solo 4 estaban operativas y que 6 estaban malogradas. Esto desde el 29 de junio (…) Me indicaron que la internación de mi hija va a depender mucho de la habilitación de esas seis camas porque las que sí están funcionando se encuentran ocupadas", explicó.

Padre afirma que su hija ya culminó las quimioterapias, pero no puede acceder al trasplante por falta de camas disponibles

El padre sostuvo que los médicos del Hospital Almenara le explicaron que su hija ya recibió todas las quimioterapias contempladas en su tratamiento contra la leucemia. Además, señaló que la menor presentó reacciones adversas a dos de esos procedimientos, por lo que el equipo médico consideró que el siguiente paso debía ser el trasplante de médula ósea. En ese contexto, expresó su preocupación porque un retraso prolongado podría afectar la evolución alcanzada hasta el momento.

A la incertidumbre por el estado de salud de la menor se suma la situación personal de la familia. Hugo Huayanay comentó que solicitó una licencia laboral para acompañar a su hija durante el tratamiento en Lima, permiso que vence el próximo 26 de agosto. Mientras espera una respuesta sobre la disponibilidad de una cama en EsSalud, hizo un llamado a las autoridades para que el trasplante pueda concretarse a la brevedad y manifestó que incluso evalúa la posibilidad de buscar atención en España si las condiciones lo permiten.